https://ukraina.ru/20220726/1036849971.html

Главное на 26 июля: в России и мире

Главное на 26 июля: в России и мире

Главное на 26 июля: в России и мире

Евросоюз уже начинает готовится в зиме, а глава МИД Германии Бербок пытается склонить Чехию к еще более интенсивному антироссийскому давлению. Об этих и других важных международных событиях - в подборке Украина.ру

2022-07-26T04:32

2022-07-26T04:32

2022-07-26T04:33

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Россия- Состоится заседание коллегии Евразийской экономической комиссииУчастники рассмотрят вопросы о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС, а также обсудят проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС.- Химкинский городской суд проведет заседание по делу американкой баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиковВ феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что эта жидкость — гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, спортсмненку арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.Ближнее зарубежье- В Белоруссии состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГНа встрече планируется окончательно сформировать проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 13 и 14 октября в Нур-Султане, и рассмотрят предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств, запланированного на 28 октября в казахстанской столице.- В Армению с визитом прибудет председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла ШахидВозглавляемая председателем Генеральной Ассамблеи ООН делегация будет находиться в Армении с 26 по 29 июля.Мир- В Грецию прибывает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль СаудРанее СМИ сообщали, что правительство Греции заинтересовано в сотрудничестве с Государственным инвестиционным фондом (PIF) Саудовской Аравии, в управлении которого находятся средства, которые на конец первого квартала 2022 года составили $620 млрд. В течение 2022 года состоялись двусторонние встречи между чиновниками и представителями деловых кругов двух стран.- В Бельгии начинается визит заместителя министра финансов США Уолли АдейемоВ повестке встреч – обсуждение путей усиления санкций, введенных в отношении России.Адейемо также обсудит дополнительную экономическую помощь Украине, минимизацию экономических последствий войны в Украине и введение ограничения цен на экспортируемую из России нефть.- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Чехию и СловакиюОна проведет переговоры с чешским коллегой Яном Липавским, в ходе которых будет подписана рабочая программа Стратегического диалога ФРГ и Чехии на 2022–2024 годы.Также во время визита в Прагу Бербок обсудит с главой МИД Чехии ситуацию на Украине и приоритеты чешского председательства в Евросоюзе (ЕС), начавшегося с 1 июля.- В США приедет с визитом министр национальной обороны Южной Кореи Ли Чжон СопВ ходе встречи главы оборонных ведомств США и Южной Кореи могут обменяться мнениями по расширенным средствам сдерживания в отношении КНДР, совместным учениям и развертыванию американских "стратегических средств" на Корейском полуострове.- В США пройдут открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке (Совет Безопасности ООН)- В Бельгии состоится внеочередное заседание совета министров энергетики ЕС по вопросам готовности региона к зимеМинистры энергетики стран Европейского союза рассмотрят 26 июля вопрос уменьшения зависимости от российских газа, нефти и угля.- В Японии запланирован перезапуск четвертого реактора АЭС "Такахама"Работа энергоблока была временно прекращена 1 марта для проведения плановой инспекции. Предполагалось, что реактор будет доступен для использования уже в конце месяца, однако технические специалисты обнаружили повреждение трубы в парогенераторе, из-за чего перезапуск был отложен на неопределенное время.

https://ukraina.ru/20220715/1036471950.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, анонс, главное, сша, россия, украина, мир