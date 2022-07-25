https://ukraina.ru/20220725/1036812378.html

Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины

Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины - 25.07.2022 Украина.ру

Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины

Компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", сообщила 24 июля газета "Коммерсант"

2022-07-25T08:39

2022-07-25T08:39

2022-07-25T08:39

siemens

новости

газпром

турбины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101971/38/1019713899_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_be576d227b9fc7f3eafd127da8d3302f.jpg

"Siemens Energy направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию, разрешающую ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины для компрессорной станции "Портовая", нагнетающей газ в трубопровод "Северный поток"", - говорится в материале.По данным газеты, теперь "Газпром" должен изменить базис доставки машины с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ, чтобы Siemens могла ввезти турбину в Россию.Добавляется, что из-за проблем с документацией турбина уже пропустила паром, который ушел из Германии в Хельсинки 23 июля. Если стороны успешно обменяются документами, транспортировка может произойти в ближайшие несколько дней, уточнили в издании.Ранее "Газпром" сообщал, что неоднократно обращался к Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая".

https://ukraina.ru/20220720/1036660780.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

siemens, новости, газпром, турбины