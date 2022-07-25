Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины - 25.07.2022 Украина.ру
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Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины
Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины - 25.07.2022 Украина.ру
Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины
Компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", сообщила 24 июля газета "Коммерсант"
2022-07-25T08:39
2022-07-25T08:39
siemens
новости
газпром
турбины
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"Siemens Energy направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию, разрешающую ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины для компрессорной станции "Портовая", нагнетающей газ в трубопровод "Северный поток"", - говорится в материале.По данным газеты, теперь "Газпром" должен изменить базис доставки машины с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ, чтобы Siemens могла ввезти турбину в Россию.Добавляется, что из-за проблем с документацией турбина уже пропустила паром, который ушел из Германии в Хельсинки 23 июля. Если стороны успешно обменяются документами, транспортировка может произойти в ближайшие несколько дней, уточнили в издании.Ранее "Газпром" сообщал, что неоднократно обращался к Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая".
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siemens, новости, газпром, турбины

Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины

08:39 25.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЦентральный офис "Газпрома"
Центральный офис Газпрома - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", сообщила 24 июля газета "Коммерсант"
"Siemens Energy направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию, разрешающую ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины для компрессорной станции "Портовая", нагнетающей газ в трубопровод "Северный поток"", - говорится в материале.
По данным газеты, теперь "Газпром" должен изменить базис доставки машины с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ, чтобы Siemens могла ввезти турбину в Россию.
Добавляется, что из-за проблем с документацией турбина уже пропустила паром, который ушел из Германии в Хельсинки 23 июля.
Если стороны успешно обменяются документами, транспортировка может произойти в ближайшие несколько дней, уточнили в издании.
Ранее "Газпром" сообщал, что неоднократно обращался к Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая".
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
20 июля, 07:53
Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получитВ воскресенье, 17 июля, в СМИ появилась информация о том, что Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, откуда она должна вернуться в Россию. Ситуацию с работой газопровода прокомментировал президент РФ Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.
 
SiemensНовостиГазпромтурбины
 
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