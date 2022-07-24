Американское издание рассказало о “тревожном явлении” в связи с поездкой Путина в Тегеран - 24.07.2022 Украина.ру
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Американское издание рассказало о “тревожном явлении” в связи с поездкой Путина в Тегеран
Американское издание рассказало о “тревожном явлении” в связи с поездкой Путина в Тегеран - 24.07.2022 Украина.ру
Американское издание рассказало о “тревожном явлении” в связи с поездкой Путина в Тегеран
Хотя Россия и становится всё более изолированной от Запада, однако встречи её президента Владимира Путина в Тегеране указывают на “тревожное явление”: значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет в конфликте на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в американском журнале National Interest
2022-07-24T11:13
2022-07-24T11:16
спецоперация
новости
сша
сми
владимир путин
иран
турция
сирия
тегеран (остан)
оон
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Автор материала указал на существование в мире иной точки зрения, несмотря на "непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля".Он также написал, что договорённость об экспорте украинского зерна, подписанная представителями РФ, Украины, Турции и ООН, призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу.Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава государства провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
https://ukraina.ru/20220722/1036761980.html
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новости, сша, сми, владимир путин, иран, турция, сирия, тегеран (остан), оон, зерно

Американское издание рассказало о “тревожном явлении” в связи с поездкой Путина в Тегеран

11:13 24.07.2022 (обновлено: 11:16 24.07.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
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Хотя Россия и становится всё более изолированной от Запада, однако встречи её президента Владимира Путина в Тегеране указывают на “тревожное явление”: значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет в конфликте на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в американском журнале National Interest
Автор материала указал на существование в мире иной точки зрения, несмотря на "непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля".

Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российскую точку зрения на конфликт

Марк Эпископос
Обозреватель журнала National Interest
Он также написал, что договорённость об экспорте украинского зерна, подписанная представителями РФ, Украины, Турции и ООН, призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 09:57
Аналитик рассказал, какие неприятности сулит Западу поездка Путина в ТегеранПоездка президента Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада. Таким мнением поделился на днях директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в статье для Daily Mail
Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава государства провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
 
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