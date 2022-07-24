https://ukraina.ru/20220724/1036799877.html

Американское издание рассказало о “тревожном явлении” в связи с поездкой Путина в Тегеран

Американское издание рассказало о “тревожном явлении” в связи с поездкой Путина в Тегеран - 24.07.2022 Украина.ру

Американское издание рассказало о “тревожном явлении” в связи с поездкой Путина в Тегеран

Хотя Россия и становится всё более изолированной от Запада, однако встречи её президента Владимира Путина в Тегеране указывают на “тревожное явление”: значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет в конфликте на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в американском журнале National Interest

2022-07-24T11:13

2022-07-24T11:13

2022-07-24T11:16

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Автор материала указал на существование в мире иной точки зрения, несмотря на "непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля".Он также написал, что договорённость об экспорте украинского зерна, подписанная представителями РФ, Украины, Турции и ООН, призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу.Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава государства провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

https://ukraina.ru/20220722/1036761980.html

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новости, сша, сми, владимир путин, иран, турция, сирия, тегеран (остан), оон, зерно