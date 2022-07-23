https://ukraina.ru/20220723/1036768282.html

Цена не имеет значения: Акопов заявил, что от козыря "Украина" США не откажутся

Цена не имеет значения: Акопов заявил, что от козыря "Украина" США не откажутся - 23.07.2022 Украина.ру

Цена не имеет значения: Акопов заявил, что от козыря "Украина" США не откажутся

Очевидно разгоняющийся на Западе энергокризис и как следствие внутренняя нестабильность в том числе и внутри Соединенных Штатов пока не в силах заставить Вашингтон сбросить на стол козырь под названием "Украина". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-23T06:30

2022-07-23T06:30

2022-07-23T06:30

новости

эксперт

петр акопов

сша

украина

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101367/91/1013679121_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8e542f48f84768d459c2f2bbe6ce1fb4.jpg

Ранее британский журнал The Economist написал, что США могут прекратить поддержку Украины из-за нестабильности внутри своей страны. Журналисты издания заключили, что дополнительный бюджет в размере 40 млрд долларов пришелся по вкусу не всем демократам, что и вызвало слухи о скором сворачивании этой программы. Акопов с этим выводом не согласен и объяснил почему.

https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, петр акопов, сша, украина, финансирование