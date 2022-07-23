Цена не имеет значения: Акопов заявил, что от козыря "Украина" США не откажутся
Очевидно разгоняющийся на Западе энергокризис и как следствие внутренняя нестабильность в том числе и внутри Соединенных Штатов пока не в силах заставить Вашингтон сбросить на стол козырь под названием "Украина". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее британский журнал The Economist написал, что США могут прекратить поддержку Украины из-за нестабильности внутри своей страны. Журналисты издания заключили, что дополнительный бюджет в размере 40 млрд долларов пришелся по вкусу не всем демократам, что и вызвало слухи о скором сворачивании этой программы. Акопов с этим выводом не согласен и объяснил почему.
"Это все (финансовые вливания в Украину – ред.) могут быть разные формы давления, внутренней политической борьбы в Америке. Конечно же, Штаты пока что не собираются этот козырь, который у них есть, прекращать разыгрывать. Они будут и дальше поддерживать киевский режим разными способами – от военного до финансового, до политического", - сказал обозреватель.
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