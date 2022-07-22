https://ukraina.ru/20220722/1036738167.html
Эксперт объяснил, почему вступление Швеция и Финляндия в НАТО не так важно России
Эксперт объяснил, почему вступление Швеция и Финляндия в НАТО не так важно России - 22.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему вступление Швеция и Финляндия в НАТО не так важно России
Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то для России это не самое важное, как договор с Сирией, которые ведут себя независимо от санкций Запада и покупают российское оружие, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-22T07:30
2022-07-22T07:30
2022-07-22T07:30
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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде.По его мнению, для России важнее независимая, самостоятельная Турция, которая входит в НАТО, чем та, которая выйдет из НАТО, но потом в ней попытаются устроить внутренние перевороты, смуты, которые обрушат ее в никуда.Запад не смирится с потерей Турции, "будет мстить, поэтому пускай они остаются пока там, где сидят, но в той же независимой позиции, как сейчас", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036703173.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, сирия, финляндия, россия
Эксперт объяснил, почему вступление Швеция и Финляндия в НАТО не так важно России
Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то для России это не самое важное, как договор с Сирией, которые ведут себя независимо от санкций Запада и покупают российское оружие, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде.
Заблокируют или не заблокируют они в итоге принятие Финляндии и Швеции, для нас не самое важное. Гораздо важнее, что мы с ними договариваемся по Сирии, что они ведут себя независимо от Запада в вопросе санкций, что они покупают наше оружие. Давление же было громадным на Эрдогана при покупке С-400, максимальное со всех сторон. Он это выдержал.
Петр Акопов
Политолог, обозреватель РИА Новости
По его мнению, для России важнее независимая, самостоятельная Турция, которая входит в НАТО, чем та, которая выйдет из НАТО, но потом в ней попытаются устроить внутренние перевороты, смуты, которые обрушат ее в никуда.
Запад не смирится с потерей Турции, "будет мстить, поэтому пускай они остаются пока там, где сидят, но в той же независимой позиции, как сейчас", заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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