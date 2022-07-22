https://ukraina.ru/20220722/1036738167.html

Эксперт объяснил, почему вступление Швеция и Финляндия в НАТО не так важно России

Эксперт объяснил, почему вступление Швеция и Финляндия в НАТО не так важно России - 22.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему вступление Швеция и Финляндия в НАТО не так важно России

Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то для России это не самое важное, как договор с Сирией, которые ведут себя независимо от санкций Запада и покупают российское оружие, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-22T07:30

2022-07-22T07:30

2022-07-22T07:30

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде.По его мнению, для России важнее независимая, самостоятельная Турция, которая входит в НАТО, чем та, которая выйдет из НАТО, но потом в ней попытаются устроить внутренние перевороты, смуты, которые обрушат ее в никуда.Запад не смирится с потерей Турции, "будет мстить, поэтому пускай они остаются пока там, где сидят, но в той же независимой позиции, как сейчас", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036703173.html

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