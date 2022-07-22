"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра - 22.07.2022 Украина.ру
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"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра
"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра - 22.07.2022 Украина.ру
"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра
Если НАТО признает Северный Кипр, то это будет удар по Греции, потому что у них плохие отношения с турками и пойти на этот шаг для ЕС, США будет означать, что они подыгрывают Турции, поэтому этого не будет, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-22T06:45
2022-07-22T06:45
кипр
греция
сша
новости
нато
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Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде.По его мнению, НАТО не пойдет на признание Северного Кипра.Если бы стоял вопрос о выходе Турции из НАТО, тогда на этот шаг можно было пойти и признать, что Кипр турецкий уже сорок лет, но сейчас Североатлантический Альянс на это не готов, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20200304/1026902463.html
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кипр, греция, сша, новости, нато

"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра

06:45 22.07.2022
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкВид на южное побережье острова Кипр
Вид на южное побережье острова Кипр - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Если НАТО признает Северный Кипр, то это будет удар по Греции, потому что у них плохие отношения с турками и пойти на этот шаг для ЕС, США будет означать, что они подыгрывают Турции, поэтому этого не будет, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде.
Вообще НАТО с Турцией ведет себя очень осторожно. Идти на такие жертвы… Признание Северного Кипра – это удар по Греции и по Кипру, по их позициям. Кипр хотя и не входит в НАТО, но Греция является практически для него покровителем. У греков и турок очень плохие, напряженные отношения, и признавать Северный Кипр для Европы, для Евросоюза, для Штатов – это обострять, подыгрывать Эрдогану, подыгрывать Турции за счет Греции.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
Политолог, обозреватель РИА Новости
По его мнению, НАТО не пойдет на признание Северного Кипра.
Если бы стоял вопрос о выходе Турции из НАТО, тогда на этот шаг можно было пойти и признать, что Кипр турецкий уже сорок лет, но сейчас Североатлантический Альянс на это не готов, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2020
4 марта 2020, 12:45
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Заголовок открываемого материала
07:00Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ
06:45"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра
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