https://ukraina.ru/20220722/1036730146.html

"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра

"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра - 22.07.2022 Украина.ру

"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра

Если НАТО признает Северный Кипр, то это будет удар по Греции, потому что у них плохие отношения с турками и пойти на этот шаг для ЕС, США будет означать, что они подыгрывают Турции, поэтому этого не будет, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-22T06:45

2022-07-22T06:45

2022-07-22T06:45

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Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде.По его мнению, НАТО не пойдет на признание Северного Кипра.Если бы стоял вопрос о выходе Турции из НАТО, тогда на этот шаг можно было пойти и признать, что Кипр турецкий уже сорок лет, но сейчас Североатлантический Альянс на это не готов, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20200304/1026902463.html

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кипр, греция, сша, новости, нато