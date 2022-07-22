"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра
Если НАТО признает Северный Кипр, то это будет удар по Греции, потому что у них плохие отношения с турками и пойти на этот шаг для ЕС, США будет означать, что они подыгрывают Турции, поэтому этого не будет, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде.
Вообще НАТО с Турцией ведет себя очень осторожно. Идти на такие жертвы… Признание Северного Кипра – это удар по Греции и по Кипру, по их позициям. Кипр хотя и не входит в НАТО, но Греция является практически для него покровителем. У греков и турок очень плохие, напряженные отношения, и признавать Северный Кипр для Европы, для Евросоюза, для Штатов – это обострять, подыгрывать Эрдогану, подыгрывать Турции за счет Греции.
По его мнению, НАТО не пойдет на признание Северного Кипра.
Если бы стоял вопрос о выходе Турции из НАТО, тогда на этот шаг можно было пойти и признать, что Кипр турецкий уже сорок лет, но сейчас Североатлантический Альянс на это не готов, заключил политолог.
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