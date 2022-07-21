https://ukraina.ru/20220721/1036723638.html

Что агент СБУ готовил в Херсоне и сколько ему за это платили. Эксклюзив! Видео

Что агент СБУ готовил в Херсоне и сколько ему за это платили. Эксклюзив! Видео - 21.07.2022 Украина.ру

Что агент СБУ готовил в Херсоне и сколько ему за это платили. Эксклюзив! Видео

Корреспондент Украина.ру Василий Ткач, который сейчас находится в Херсоне, поговорил с пойманным российскими силовиками агентом СБУ, который за деньги передавал координаты блокпостов ВС РФ.

2022-07-21T11:35

2022-07-21T11:35

2022-07-21T11:35

видео

сбу

херсон

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Из нашего материала вы узнаете, как молодой человек был завербован украинскими спецслужбами, каким образом он был пойман, а также кто и для каких нужд перечислял ему деньги.Подробности - в нашем материале 4 июля Владислав Руденко был задержан во время комендантского часа и доставлен в отдел полиции. В телефоне Руденко была найдена компрометирующая переписка, после чего он начал давать признательные показания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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