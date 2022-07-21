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Что агент СБУ готовил в Херсоне и сколько ему за это платили. Эксклюзив! Видео
Что агент СБУ готовил в Херсоне и сколько ему за это платили. Эксклюзив! Видео - 21.07.2022 Украина.ру
Что агент СБУ готовил в Херсоне и сколько ему за это платили. Эксклюзив! Видео
Корреспондент Украина.ру Василий Ткач, который сейчас находится в Херсоне, поговорил с пойманным российскими силовиками агентом СБУ, который за деньги передавал координаты блокпостов ВС РФ.
2022-07-21T11:35
2022-07-21T11:35
2022-07-21T11:35
видео
сбу
херсон
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Из нашего материала вы узнаете, как молодой человек был завербован украинскими спецслужбами, каким образом он был пойман, а также кто и для каких нужд перечислял ему деньги.Подробности - в нашем материале 4 июля Владислав Руденко был задержан во время комендантского часа и доставлен в отдел полиции. В телефоне Руденко была найдена компрометирующая переписка, после чего он начал давать признательные показания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сбу, херсон, видео
Что агент СБУ готовил в Херсоне и сколько ему за это платили. Эксклюзив! Видео
Корреспондент Украина.ру Василий Ткач, который сейчас находится в Херсоне, поговорил с пойманным российскими силовиками агентом СБУ, который за деньги передавал координаты блокпостов ВС РФ.
Из нашего материала вы узнаете, как молодой человек был завербован украинскими спецслужбами, каким образом он был пойман, а также кто и для каких нужд перечислял ему деньги.
Подробности - в нашем материале 4 июля Владислав Руденко был задержан во время комендантского часа и доставлен в отдел полиции. В телефоне Руденко была найдена компрометирующая переписка, после чего он начал давать признательные показания.