Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России - 21.07.2022 Украина.ру
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Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России - 21.07.2022 Украина.ру
Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
Минобороны РФ не врет, когда говорит, что наши ВКС за счет высокоточного оружия в день уничтожают по 200 украинских боевиков. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T10:07
2022-07-21T10:07
новости
россия
всу
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Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3, подчеркнул Баранец.Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу

Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России

10:07 21.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Минобороны РФ не врет, когда говорит, что наши ВКС за счет высокоточного оружия в день уничтожают по 200 украинских боевиков. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Виктор Баранец интервью
18 июля, 19:02
Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
"Все знают, что мы сделали в Яворове, когда там собралось около тысячи наемников. Мы сразу половину их вырубили. 250 человек были убиты, еще 300 были ранены, их сразу повезли в Польшу. Мы под Одессой уничтожили лагерь подготовки наемников. Таких примеров много", - указал эксперт.
Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3, подчеркнул Баранец.
Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции, заключил собеседник издания.
 
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