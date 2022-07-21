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Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России - 21.07.2022 Украина.ру
Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
Минобороны РФ не врет, когда говорит, что наши ВКС за счет высокоточного оружия в день уничтожают по 200 украинских боевиков. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T10:07
2022-07-21T10:07
2022-07-21T10:07
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всу
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Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3, подчеркнул Баранец.Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
Минобороны РФ не врет, когда говорит, что наши ВКС за счет высокоточного оружия в день уничтожают по 200 украинских боевиков. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
"Все знают, что мы сделали в Яворове, когда там собралось около тысячи наемников. Мы сразу половину их вырубили. 250 человек были убиты, еще 300 были ранены, их сразу повезли в Польшу. Мы под Одессой уничтожили лагерь подготовки наемников. Таких примеров много", - указал эксперт.
Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3, подчеркнул Баранец.
Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции, заключил собеседник издания.