https://ukraina.ru/20220721/1036718243.html

Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России

Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России - 21.07.2022 Украина.ру

Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России

Минобороны РФ не врет, когда говорит, что наши ВКС за счет высокоточного оружия в день уничтожают по 200 украинских боевиков. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T10:07

2022-07-21T10:07

2022-07-21T10:07

новости

россия

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103380/04/1033800488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1406f5f2b9a6d1464b9baa2d8dacac9a.jpg.webp

Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3, подчеркнул Баранец.Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу