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Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку

Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку - 21.07.2022 Украина.ру

Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку

Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о солдатах, погибших в СВО. Об этом 21 июля написали РИА Новости.

2022-07-21T10:09

2022-07-21T10:09

2022-07-21T10:09

новости

александр бастрыкин

новосибирск

следствие

депутат

ск рф

погибшие

военные

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Речь идет о публикации депутата Хельги Пироговой, где она резко прокомментировала похороны погибших на Украине военных, давая понять, что не поддерживает спецоперацию. Позднее она отказалась от своих слов, заявив, что ее мысль была вырвана из контекста.Скандал вокруг твитта Пироговой набирает обороты, ситуацию уже прокомментировали журналист Владимир Соловьев, политолог Армен Гаспарян и первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов,. Последний, к слову, призвал наказать свою коллегу.

https://ukraina.ru/20220128/1033175641.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр бастрыкин, новосибирск, следствие, депутат, ск рф, погибшие, военные