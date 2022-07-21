Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036717596.html
Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку
Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку - 21.07.2022 Украина.ру
Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку
Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о солдатах, погибших в СВО. Об этом 21 июля написали РИА Новости.
2022-07-21T10:09
2022-07-21T10:09
новости
александр бастрыкин
новосибирск
следствие
депутат
ск рф
погибшие
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036717289_0:0:974:548_1920x0_80_0_0_798fb1d17b60dbdf4d8f586ef1b6eae7.jpg.webp
Речь идет о публикации депутата Хельги Пироговой, где она резко прокомментировала похороны погибших на Украине военных, давая понять, что не поддерживает спецоперацию. Позднее она отказалась от своих слов, заявив, что ее мысль была вырвана из контекста.Скандал вокруг твитта Пироговой набирает обороты, ситуацию уже прокомментировали журналист Владимир Соловьев, политолог Армен Гаспарян и первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов,. Последний, к слову, призвал наказать свою коллегу.
https://ukraina.ru/20220128/1033175641.html
новосибирск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036717289_0:0:974:732_1920x0_80_0_0_9f9eb29dfd79025b4664a9891147d310.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр бастрыкин, новосибирск, следствие, депутат, ск рф, погибшие, военные

Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку

10:09 21.07.2022
 
Хельга Пирогова
Хельга Пирогова
Читать в
Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о солдатах, погибших в СВО. Об этом 21 июля написали РИА Новости.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. организовать процессуальную проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, на которую ссылается агентство.

Речь идет о публикации депутата Хельги Пироговой, где она резко прокомментировала похороны погибших на Украине военных, давая понять, что не поддерживает спецоперацию. Позднее она отказалась от своих слов, заявив, что ее мысль была вырвана из контекста.
Скандал вокруг твитта Пироговой набирает обороты, ситуацию уже прокомментировали журналист Владимир Соловьев, политолог Армен Гаспарян и первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов,. Последний, к слову, призвал наказать свою коллегу.
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 16:16
В ГБР обвинили Порошенко в попытке сорвать следствиеВ Госбюро расследований Украины заявили, что экс-президент Украины Петр Порошенко стремится сорвать следствие и политизирует процесс, поэтому меру пресечения ему необходимо ужесточить. Об этом говорится на сайте ГБР 8 января
 
НовостиАлександр БастрыкинНовосибирскследствиедепутатСК РФпогибшиевоенные
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19"Началась охота": Алёхин рассказал о борьбе с дальнобойным оружием ВСУ
10:16Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке
10:14Зеленский может лишить гражданства своего "покровителя" Коломойского
10:09Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку
10:07Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
09:50США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
09:43Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине
09:37"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод"
09:27Хроника событий на Украине на утро 21 июля: угроза Баканову, Венедиктовой и Коломойскому
09:24"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона
09:24Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
09:24Антироссийские санкции ведут к гибели Запада — банкир
09:09Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно
09:00Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима
08:55Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист
08:54"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне
08:45"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
08:40Канадские фермеры пострадали из-за антироссийских санкций
08:30"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
08:21ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
Лента новостейМолния