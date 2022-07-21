Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку
Хельга Пирогова
Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о солдатах, погибших в СВО. Об этом 21 июля написали РИА Новости.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. организовать процессуальную проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, на которую ссылается агентство.
Речь идет о публикации депутата Хельги Пироговой, где она резко прокомментировала похороны погибших на Украине военных, давая понять, что не поддерживает спецоперацию. Позднее она отказалась от своих слов, заявив, что ее мысль была вырвана из контекста.
Скандал вокруг твитта Пироговой набирает обороты, ситуацию уже прокомментировали журналист Владимир Соловьев, политолог Армен Гаспарян и первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов,. Последний, к слову, призвал наказать свою коллегу.