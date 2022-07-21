"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона - 21.07.2022 Украина.ру
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"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона
"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона - 21.07.2022 Украина.ру
"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона
Освобожденная российскими военными Херсонская область учится жить в мирных условиях, однако главной проблемой региона остается безопасность. Люди боятся обстрелов и терактов, которые в последнее время существенно участились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
2022-07-21T09:24
2022-07-21T09:24
новости
херсонская область
проблема
сальдо
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Он выразил надежду, что меры противовоздушной обороны в регионе будут усилены. Также глава ВГА отметил, что большую роль в вопросе развития региона и налаживании в нем мирной жизни возьмут на себя местные предприниматели, ведь бизнес, как известно, как и цветы, может пробиться сквозь трещины на асфальте и бетонные плиты.
https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html
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новости, херсонская область, проблема, сальдо

"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона

09:24 21.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
Читать в
Освобожденная российскими военными Херсонская область учится жить в мирных условиях, однако главной проблемой региона остается безопасность. Люди боятся обстрелов и терактов, которые в последнее время существенно участились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

"Вроде бы и все понимают, что надо продолжать жить, но все-таки есть страх ракет, прилетов. Его сложно куда-то загнать. Да, сбивают ракеты, но осколки-то падают. Да, выявляют диверсионные группы, но они все равно продолжают оставаться. С этим всем придется научиться жить, и какое-то время пройдет. Но все равно эти проявления опасности будут устранены. Это все, что мешает быстрейшему налаживанию, активизации деловой жизни".

Он выразил надежду, что меры противовоздушной обороны в регионе будут усилены. Также глава ВГА отметил, что большую роль в вопросе развития региона и налаживании в нем мирной жизни возьмут на себя местные предприниматели, ведь бизнес, как известно, как и цветы, может пробиться сквозь трещины на асфальте и бетонные плиты.
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