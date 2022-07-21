https://ukraina.ru/20220721/1036715114.html

"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона

"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона - 21.07.2022 Украина.ру

"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона

Освобожденная российскими военными Херсонская область учится жить в мирных условиях, однако главной проблемой региона остается безопасность. Люди боятся обстрелов и терактов, которые в последнее время существенно участились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

2022-07-21T09:24

2022-07-21T09:24

2022-07-21T09:24

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Он выразил надежду, что меры противовоздушной обороны в регионе будут усилены. Также глава ВГА отметил, что большую роль в вопросе развития региона и налаживании в нем мирной жизни возьмут на себя местные предприниматели, ведь бизнес, как известно, как и цветы, может пробиться сквозь трещины на асфальте и бетонные плиты.

https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html

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новости, херсонская область, проблема, сальдо