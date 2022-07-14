"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева - 14.07.2022 Украина.ру
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"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева
"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева - 14.07.2022 Украина.ру
"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти
2022-07-14T08:45
2022-07-14T08:45
новости
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По словам Царёва, бюджет департамента контрразведки СБУ - приличный. А потому всегда будут люди, готовые работать за деньги против России и против людей, которые поддерживают Москву.К сожалению, в этом случае, констатирует экс-депутат, погибшие будут. Другой вопрос - сейчас Украина чуть ли не официально берет на себя ответственность за все реализованные теракты. При этом Запад ничего не имеет против - политика предписывает считать все действия Киева правильными.России нужно со своей стороны проводить такую же работу — если не по центрам, принимающим решения, то хотя бы по людям, принимающим решения, призывает Олег Царев.Тогда Киев решил изменить тактику, пойти путем мирных переговоров с Россией.Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.
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"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева

08:45 14.07.2022
 
© Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ снайпер
ВСУ снайпер
© Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти
По словам Царёва, бюджет департамента контрразведки СБУ - приличный. А потому всегда будут люди, готовые работать за деньги против России и против людей, которые поддерживают Москву.
К сожалению, в этом случае, констатирует экс-депутат, погибшие будут. Другой вопрос - сейчас Украина чуть ли не официально берет на себя ответственность за все реализованные теракты. При этом Запад ничего не имеет против - политика предписывает считать все действия Киева правильными.
России нужно со своей стороны проводить такую же работу — если не по центрам, принимающим решения, то хотя бы по людям, принимающим решения, призывает Олег Царев.

Когда было определенное количество терактов в Донецкой и Луганской области, на территории России, ведь диверсионные группы заходили в Крым, погибли кадровые сотрудники ФСБ. Я не могу говорить многое, но был проведен ряд спецопераций, после чего на территории Украины желание проводить аналогичные операции на нашей территории сошло на нет.

Олег Царев
Олег Царев
Тогда Киев решил изменить тактику, пойти путем мирных переговоров с Россией.
Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:53
Сенатор из Крыма Ольга Ковитиди назвала причину ударов по Курску и БелгородуУдары украинской армии по жилым кварталам Курска и Белгорода это реакция Киева на полное освобождение Луганской народной республики, написала в твоем Telegram-канале сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
 
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Заголовок открываемого материала
08:53Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть
08:45"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева
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