https://ukraina.ru/20220714/1036312066.html

"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева

"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева - 14.07.2022 Украина.ру

"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти

2022-07-14T08:45

2022-07-14T08:45

2022-07-14T08:45

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/81/1034338119_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1ea6e44bb42604161a49925f59f2356d.jpg

По словам Царёва, бюджет департамента контрразведки СБУ - приличный. А потому всегда будут люди, готовые работать за деньги против России и против людей, которые поддерживают Москву.К сожалению, в этом случае, констатирует экс-депутат, погибшие будут. Другой вопрос - сейчас Украина чуть ли не официально берет на себя ответственность за все реализованные теракты. При этом Запад ничего не имеет против - политика предписывает считать все действия Киева правильными.России нужно со своей стороны проводить такую же работу — если не по центрам, принимающим решения, то хотя бы по людям, принимающим решения, призывает Олег Царев.Тогда Киев решил изменить тактику, пойти путем мирных переговоров с Россией.Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.

/20220703/1034284106.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости