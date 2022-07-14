"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти
По словам Царёва, бюджет департамента контрразведки СБУ - приличный. А потому всегда будут люди, готовые работать за деньги против России и против людей, которые поддерживают Москву.
К сожалению, в этом случае, констатирует экс-депутат, погибшие будут. Другой вопрос - сейчас Украина чуть ли не официально берет на себя ответственность за все реализованные теракты. При этом Запад ничего не имеет против - политика предписывает считать все действия Киева правильными.
России нужно со своей стороны проводить такую же работу — если не по центрам, принимающим решения, то хотя бы по людям, принимающим решения, призывает Олег Царев.
Когда было определенное количество терактов в Донецкой и Луганской области, на территории России, ведь диверсионные группы заходили в Крым, погибли кадровые сотрудники ФСБ. Я не могу говорить многое, но был проведен ряд спецопераций, после чего на территории Украины желание проводить аналогичные операции на нашей территории сошло на нет.
Тогда Киев решил изменить тактику, пойти путем мирных переговоров с Россией.
Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.
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