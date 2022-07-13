"Это не сахарная вата". Эксперт о том, что начнется в Польше, когда РФ победит на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Это не сахарная вата". Эксперт о том, что начнется в Польше, когда РФ победит на Украине
"Это не сахарная вата". Эксперт о том, что начнется в Польше, когда РФ победит на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
"Это не сахарная вата". Эксперт о том, что начнется в Польше, когда РФ победит на Украине
Победа России на Украине подтолкнет США к уходу из Восточной Европы. Страны региона будут зоной геополитической нестабильности, и Польша боится, что в этом случае возникнет новый союз России и Германии, которые поделят это пространство. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-13T14:29
2022-07-13T14:30
спецоперация
польша
сша
россия
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Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане. Более того, по его словам, Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это ведет к тому, что "мы становимся в некотором смысле слабее" в сравнении с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.Эксперт отметил, что победа России на Украине не даст Польше дополнительных аргументов в пользу того, что Россия – это якобы агрессивное государство, которое единому Западу нужно сдерживать любой ценой."Когда мы начинали спецоперацию, то тогда действительно было единство Запада. А сейчас, когда стало понятно, что победа России более очевидна, чем победа Украины, то Запад уже стал раскалываться. Успехи России приводят к расколу Запада, когда Франция и Германия говорят о том, что Украине надо идти на территориальные уступки чтобы заключить мир. Поляки именно этого боятся", - указал Стремидловский.Политолог также призвал не относиться всерьез к заявлению "о многомилионной польской армии", способной противостоять России в случае нападения, уточнив, что это просто внутренняя риторика для внутреннего потребителя в связи с предстоящими выборами в Сейм."Дело в том, что сейчас Польша фактически безоружна. Они вывезли на Украину все, что можно. Они рассчитывали, что немцы и другие западные страны им что-то подкинут, но ни немцы, ни другие страны им ничего не подкидывают, и поляки тоже из-за этого дергаются. А как ты оборонный потенциал нарастишь? Это же не сахарная вата, когда сунул палку и намотал за две минуты. Как вы можете нарастить танки и самолеты? Их нужно сделать, а я не помню, чтобы у Польши были такие мощности", - уверен он.Что касается планов Польши осуществить "ползучую аннексию" областей на Западной Украине, то не факт, что это получится, потому что ситуация постоянно меняется, и Украина скоро может перестать существовать, заключил собеседник издания.
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польша, сша, россия
"Это не сахарная вата". Эксперт о том, что начнется в Польше, когда РФ победит на Украине

Польша боится, что в случае победы России на Украине США уйдут из Европы

14:29 13.07.2022 (обновлено: 14:30 13.07.2022)
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
© president.gov.ua
Читать в
Победа России на Украине подтолкнет США к уходу из Восточной Европы. Страны региона будут зоной геополитической нестабильности, и Польша боится, что в этом случае возникнет новый союз России и Германии, которые поделят это пространство. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане. Более того, по его словам, Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это ведет к тому, что "мы становимся в некотором смысле слабее" в сравнении с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.
Эксперт отметил, что победа России на Украине не даст Польше дополнительных аргументов в пользу того, что Россия – это якобы агрессивное государство, которое единому Западу нужно сдерживать любой ценой.
"Когда мы начинали спецоперацию, то тогда действительно было единство Запада. А сейчас, когда стало понятно, что победа России более очевидна, чем победа Украины, то Запад уже стал раскалываться. Успехи России приводят к расколу Запада, когда Франция и Германия говорят о том, что Украине надо идти на территориальные уступки чтобы заключить мир. Поляки именно этого боятся", - указал Стремидловский.
Политолог также призвал не относиться всерьез к заявлению "о многомилионной польской армии", способной противостоять России в случае нападения, уточнив, что это просто внутренняя риторика для внутреннего потребителя в связи с предстоящими выборами в Сейм.
"Дело в том, что сейчас Польша фактически безоружна. Они вывезли на Украину все, что можно. Они рассчитывали, что немцы и другие западные страны им что-то подкинут, но ни немцы, ни другие страны им ничего не подкидывают, и поляки тоже из-за этого дергаются. А как ты оборонный потенциал нарастишь? Это же не сахарная вата, когда сунул палку и намотал за две минуты. Как вы можете нарастить танки и самолеты? Их нужно сделать, а я не помню, чтобы у Польши были такие мощности", - уверен он.
Что касается планов Польши осуществить "ползучую аннексию" областей на Западной Украине, то не факт, что это получится, потому что ситуация постоянно меняется, и Украина скоро может перестать существовать, заключил собеседник издания.
 
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