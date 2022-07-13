https://ukraina.ru/20220713/1036280080.html

"Это не сахарная вата". Эксперт о том, что начнется в Польше, когда РФ победит на Украине

"Это не сахарная вата". Эксперт о том, что начнется в Польше, когда РФ победит на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

"Это не сахарная вата". Эксперт о том, что начнется в Польше, когда РФ победит на Украине

Победа России на Украине подтолкнет США к уходу из Восточной Европы. Страны региона будут зоной геополитической нестабильности, и Польша боится, что в этом случае возникнет новый союз России и Германии, которые поделят это пространство. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-13T14:29

2022-07-13T14:29

2022-07-13T14:30

спецоперация

польша

сша

россия

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Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане. Более того, по его словам, Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это ведет к тому, что "мы становимся в некотором смысле слабее" в сравнении с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.Эксперт отметил, что победа России на Украине не даст Польше дополнительных аргументов в пользу того, что Россия – это якобы агрессивное государство, которое единому Западу нужно сдерживать любой ценой."Когда мы начинали спецоперацию, то тогда действительно было единство Запада. А сейчас, когда стало понятно, что победа России более очевидна, чем победа Украины, то Запад уже стал раскалываться. Успехи России приводят к расколу Запада, когда Франция и Германия говорят о том, что Украине надо идти на территориальные уступки чтобы заключить мир. Поляки именно этого боятся", - указал Стремидловский.Политолог также призвал не относиться всерьез к заявлению "о многомилионной польской армии", способной противостоять России в случае нападения, уточнив, что это просто внутренняя риторика для внутреннего потребителя в связи с предстоящими выборами в Сейм."Дело в том, что сейчас Польша фактически безоружна. Они вывезли на Украину все, что можно. Они рассчитывали, что немцы и другие западные страны им что-то подкинут, но ни немцы, ни другие страны им ничего не подкидывают, и поляки тоже из-за этого дергаются. А как ты оборонный потенциал нарастишь? Это же не сахарная вата, когда сунул палку и намотал за две минуты. Как вы можете нарастить танки и самолеты? Их нужно сделать, а я не помню, чтобы у Польши были такие мощности", - уверен он.Что касается планов Польши осуществить "ползучую аннексию" областей на Западной Украине, то не факт, что это получится, потому что ситуация постоянно меняется, и Украина скоро может перестать существовать, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, сша, россия