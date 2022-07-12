Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине
17:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Когда Ярослав Качиньский говорит о поражении США на Украине, он транслирует свои собственные опасения. Наверное, под поражением США он имел в виду, что американцы как минимум уйдут из Центральной и Восточной Европы. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Вчера, 16:15Станислав Стремидловский о польских наемниках на Украине, законопроекте Зеленского и войне с РоссиейЕсли бы эта угроза нападения Польши была серьезной, то военные это всё суммировали бы, проанализировали бы и передали бы на уровень высшего руководства России. Если же официальная Москва по этому поводу молчит, то пока такой угрозы нет, считает специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
Эксперт в связи с этим обратил внимание на очень интересную реплику представителя США при НАТО, которая сказала, что «мы бы поддержали формирование блока из Великобритании, стран Прибалтики, Польши и Украины, который мог бы в том числе решать оборонные вопросы».
По его словам, если создать такой блок, то это будет означать раскол ЕС и НАТО. Также это означает, что США в этом случае перекладывают на британцев все вопросы по поддержанию общей боеспособности. Получается, что в этом случае Лондон будет главным.
«И как мне кажется, Качиньский имел в виду именно это, что американцы просто уйдут. А для партии «Право и справедливость» это будет означать крах всей их внешней политики. Потому что они с 2015 года сделали все ставки на США. Если их предшественники из «Гражданской платформы» проводили политику диверсификации, когда они в оборонной сфере делали ставку на американцев, а в остальном ориентировались на Германию, то PiS все яйца сложила в одну корзину. И если не будет американцев, то с кем останется PiS, у которой отношения с немцами уже ниже плинтуса? Качиньский же уже говорил, что «не знает, против кого вооружается Германия — против России или против нас». С кем тогда останется Польша?», — указал Стремидловский.
Украина — это сейчас гиря на ногах у любой страны. Если ее к себе привязать, то они просто утонут. Прибалтика — тоже не донор, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения безопасности. С венграми с момента начала спецоперации Польша тоже рассорилась, а больше нет никого, кто мог бы быть не то, что союзником, а просто партнером Варшавы. Это будет крах для Качиньского и его партии, заключил собеседник издания.