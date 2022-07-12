https://ukraina.ru/20220712/1034344445.html

Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине

Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине

Когда Ярослав Качиньский говорит о поражении США на Украине, он транслирует свои собственные опасения. Наверное, под поражением США он имел в виду, что американцы как минимум уйдут из Центральной и Восточной Европы. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T17:00

2022-07-12T17:00

2022-07-13T11:11

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Эксперт в связи с этим обратил внимание на очень интересную реплику представителя США при НАТО, которая сказала, что «мы бы поддержали формирование блока из Великобритании, стран Прибалтики, Польши и Украины, который мог бы в том числе решать оборонные вопросы».По его словам, если создать такой блок, то это будет означать раскол ЕС и НАТО. Также это означает, что США в этом случае перекладывают на британцев все вопросы по поддержанию общей боеспособности. Получается, что в этом случае Лондон будет главным.Украина — это сейчас гиря на ногах у любой страны. Если ее к себе привязать, то они просто утонут. Прибалтика — тоже не донор, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения безопасности. С венграми с момента начала спецоперации Польша тоже рассорилась, а больше нет никого, кто мог бы быть не то, что союзником, а просто партнером Варшавы. Это будет крах для Качиньского и его партии, заключил собеседник издания.

/20220712/1034342772.html

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