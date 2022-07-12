Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине
Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине
Когда Ярослав Качиньский говорит о поражении США на Украине, он транслирует свои собственные опасения. Наверное, под поражением США он имел в виду, что американцы как минимум уйдут из Центральной и Восточной Европы. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T17:00
2022-07-13T11:11
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сша
польша
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Эксперт в&nbsp;связи с&nbsp;этим обратил внимание на&nbsp;очень интересную реплику представителя США при&nbsp;НАТО, которая сказала, что &laquo;мы бы поддержали формирование блока из&nbsp;Великобритании, стран Прибалтики, Польши и&nbsp;Украины, который мог бы в&nbsp;том числе решать оборонные вопросы&raquo;.По его словам, если создать такой блок, то это будет означать раскол ЕС и&nbsp;НАТО. Также это означает, что США в&nbsp;этом случае перекладывают на&nbsp;британцев все вопросы по&nbsp;поддержанию общей боеспособности. Получается, что в&nbsp;этом случае Лондон будет главным.Украина&nbsp;&mdash; это сейчас гиря на&nbsp;ногах у&nbsp;любой страны. Если ее к&nbsp;себе привязать, то они просто утонут. Прибалтика&nbsp;&mdash; тоже не&nbsp;донор, ни&nbsp;с точки зрения экономики, ни&nbsp;с точки зрения безопасности. С венграми с&nbsp;момента начала спецоперации Польша тоже рассорилась, а&nbsp;больше нет никого, кто мог бы быть не&nbsp;то, что союзником, а&nbsp;просто партнером Варшавы. Это будет крах для&nbsp;Качиньского и&nbsp;его партии, заключил собеседник издания.
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новости, сша, польша, украина

Эксперт объяснил, почему в Польше вдруг заговорили о скором поражении США на Украине

17:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
© president.gov.ua
Читать в
Когда Ярослав Качиньский говорит о поражении США на Украине, он транслирует свои собственные опасения. Наверное, под поражением США он имел в виду, что американцы как минимум уйдут из Центральной и Восточной Европы. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 16:15
Станислав Стремидловский о польских наемниках на Украине, законопроекте Зеленского и войне с РоссиейЕсли бы эта угроза нападения Польши была серьезной, то военные это всё суммировали бы, проанализировали бы и передали бы на уровень высшего руководства России. Если же официальная Москва по этому поводу молчит, то пока такой угрозы нет, считает специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
Эксперт в связи с этим обратил внимание на очень интересную реплику представителя США при НАТО, которая сказала, что «мы бы поддержали формирование блока из Великобритании, стран Прибалтики, Польши и Украины, который мог бы в том числе решать оборонные вопросы».
По его словам, если создать такой блок, то это будет означать раскол ЕС и НАТО. Также это означает, что США в этом случае перекладывают на британцев все вопросы по поддержанию общей боеспособности. Получается, что в этом случае Лондон будет главным.
«И как мне кажется, Качиньский имел в виду именно это, что американцы просто уйдут. А для партии «Право и справедливость» это будет означать крах всей их внешней политики. Потому что они с 2015 года сделали все ставки на США. Если их предшественники из «Гражданской платформы» проводили политику диверсификации, когда они в оборонной сфере делали ставку на американцев, а в остальном ориентировались на Германию, то PiS все яйца сложила в одну корзину. И если не будет американцев, то с кем останется PiS, у которой отношения с немцами уже ниже плинтуса? Качиньский же уже говорил, что «не знает, против кого вооружается Германия — против России или против нас». С кем тогда останется Польша?», — указал Стремидловский.
Украина — это сейчас гиря на ногах у любой страны. Если ее к себе привязать, то они просто утонут. Прибалтика — тоже не донор, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения безопасности. С венграми с момента начала спецоперации Польша тоже рассорилась, а больше нет никого, кто мог бы быть не то, что союзником, а просто партнером Варшавы. Это будет крах для Качиньского и его партии, заключил собеседник издания.
 
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