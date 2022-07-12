https://ukraina.ru/20220712/1034344351.html

Западный кошмар для ВСУ, Мельник — новый антигерой поляков, а Зеленский — немцев: что в мире говорили об Украине 12 июля

Западный кошмар для ВСУ, Мельник — новый антигерой поляков, а Зеленский — немцев: что в мире говорили об Украине 12 июля - 13.07.2022 Украина.ру

Западный кошмар для ВСУ, Мельник — новый антигерой поляков, а Зеленский — немцев: что в мире говорили об Украине 12 июля

Просчёты Запада в военной помощи дорого обходятся Украине, явно проигрывающей на фронте. Тем временем всё больше американцев перестают понимать, зачем добиваться победы Киева. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, набивший оскомину жителям Германии, попал в немилость поляков, а немцев вывел из себя президент Украины Владимир Зеленский

2022-07-12T17:13

2022-07-12T17:13

2022-07-13T11:11

эксклюзив

всу

волынская резня

оружие

владимир зеленский

андрей мельник

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Часики тикают не в пользу УкраиныБританский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал доклад «Украина на войне: от выживания к победе», в котором проанализировано, какие ошибки в поставках оружия Киеву совершили западные страны.Эксперты отмечают, что поставки вооружений носят фрагментарный и хаотичный характер и нередко становятся «логистическим кошмаром» для ВСУ. Трудности создаёт и тот аспект, что у одного и того же вида оружия разные требования к техническому обслуживанию в разных странах НАТО, соответственно, украинских военных нужно обучать обращаться с каждой моделью отдельно. Как рассказывали ранее бойцы ВСУ, попавшие в плен к россиянам, иностранные инструкторы зачастую совсем не проводили с ними подготовку, а оружие и боеприпасы просто отдавали и уезжали.Авторы доклада признают преимущество РФ в обеспеченности оружием и предупреждают о риске для Украины быть втянутой в затяжную войну, если Запад не сделает военную помощь более рациональной, и в таком случае фактор времени окажется на руку России. Американцы за войну до победного конца, но задумались, а нужно ли?Совместное исследование социологической службы Rasmussen Reports и новостного портала Human Events, проведённое 6-7 июля, продемонстрировало отношение американцев к украинскому кризису.63% респондентов считают, что Украина «должна воевать до тех пор, пока Россия не прекратит вторжение». В апреле мнения, что воевать нужно до последнего украинца, придерживалось больше опрошенных — 72%.Американцы начинают сомневаться в необходимости продолжения конфликта на Украине и поддержке её из бюджета США по мере того, как сами всё сильнее на себе ощущают последствия антироссийских санкций: рекордные темпы инфляции, двое подорожавший бензин, дефицит отдельных категорий товаров, например, детского питания.Белый дом так же, как большинство участников опроса, настаивает на борьбе до последнего украинца, однако направлять в зону боевых действий своих военных не собирается.19% респондентов посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о возможности пойти на территориальные уступки России.Мельник и Зеленский в авангарде критики европейцевПосол Украины в ФРГ Андрей Мельник, отъезда которого немцы ждут с нетерпением, вызвал негодование среди жителей Польши. В опубликованном накануне заявлении, приуроченном к годовщине Волынской резни, дипломат, обращаясь к полякам «дорогие друзья», отметил, что их страна особенно пострадала «во время нацистской и советской тирании», заверив, что сегодня никому не позволят вбить клин в отношения между народами. Любопытно, что пост в соцсетях был написан на немецком языке.«Если вы хотите использовать иностранный язык, пожалуйста, используйте его правильно. Полякам пишите по-польски, немцам — по-немецки. Вообще, вы можете извиниться за украинские преступления на родном языке», — написал в Twitter пользователь Żelazna Logika.И он не единственный, кто недоумевал, почему украинец обращается к полякам по-немецки. В связи с этим пользователь Wybraniec Losu подчеркнул, что 11 июля вспоминают жертв украинского геноцида поляков на Волыни, это не день памяти жертв Второй Мировой войны.Robert Kowalski категорично заявил, что украинцы полякам не друзья и никогда ими не будут.«Ни одна бандеровская сволочь не будет мне другом. Ни один немецкий дипломат или политик не стал бы публично нести чепуху о положительной роли Гиммлера или какого-нибудь Ганса Франка. Для меня ты всего лишь несчастная бандеровская сволочь!» — ещё резче выразился Cycero_Spqr.Впрочем, и немцам было по какому поводу выразить своё негодование — у них раздражение вызвала реакция президента Украины Владимира Зеленского на решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток», которую Оттава отказывалась передавать из-за действующих антироссийских санкций. Украинский лидер назвал этот поступок абсолютно неприемлемым и утверждал, что исключения в вопросе санкций могут быть опасными для всех стран демократического мира.«Исключение из санкций — проявление слабости. Если Зеленский считает, что немцы с удовольствием рискнут своими рабочими местами, не говоря уже о том, что они могут попросту замёрзнуть, то он ошибается. Но интересно ещё и то, что он явно нацелился использовать санкции, введённые в основном в интересах Украины, как оружие против ЕС, особенно Германии», — пишет Annelena в комментариях на сайте журнала Der Spiegel.Многие напомнили, что Украина сама получает газ не откуда-нибудь, а из России, и Зеленский не прекращает импорт, поскольку не хочет, чтобы население его страны замерзало.«Санкции могут вводить, менять, приостанавливать и даже вовсе снять. До мнения господина Зеленского нет никакого дела», — заявил Stauffacher.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, всу, волынская резня, оружие, владимир зеленский, андрей мельник