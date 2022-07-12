Неменский: история с турбиной Siemens должна стать уроком для всех сторон - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034337481.html
Неменский: история с турбиной Siemens должна стать уроком для всех сторон
Неменский: история с турбиной Siemens должна стать уроком для всех сторон - 13.07.2022 Украина.ру
Неменский: история с турбиной Siemens должна стать уроком для всех сторон
После долгих раздумий Канада все же приняла решение вернуть турбину Siemens в Германию. Причина - нежелание западных партнеров оставаться зимой без газа. Каким образом это повлияет на Россию, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
2022-07-12T08:29
2022-07-13T11:11
новости
неменский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034337481.jpg?10258479231657699895
&laquo;Особо никак не&nbsp;влияет, но&nbsp;это очередное свидетельство того, что современная Европа, ряд европейских стран, особенно Германия, зависит от&nbsp;поставок газа из&nbsp;России.Поэтому на&nbsp;Украине это вызывает неприязненные чувства. Любое свидетельство западной зависимости, необходимости западных игроков как-то считаться с&nbsp;Россией вызывают иногда даже чувство отчаяния. Мол, как&nbsp;же мы можем воевать, если в&nbsp;тылу продолжают вестись дела с&nbsp;Россией&raquo;,&nbsp;&mdash; ответил он.Эксперт добавил, что возвращение турбины для&nbsp;Германии имеет огромное значение, поскольку в&nbsp;этом случае Берлин сможет пока не&nbsp;запускать &laquo;Северный поток-2&raquo;, а&nbsp;вот для&nbsp;России эта ситуация&nbsp;&mdash; сигнал пересмотреть свое отношение к&nbsp;Европе.Речь, пояснил он, о&nbsp;минимизации поставок. Сделать это, считает эксперт, необходимо, потому что враждебные отношения с&nbsp;Европой&nbsp;&mdash; реальность, которая утвердилась надолго.Поставки по &laquo;Северному потоку&raquo; были снижены &laquo;Газпромом&raquo; еще в&nbsp;середине июня. В качестве причины в&nbsp;компании назвали задержки в&nbsp;работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В&nbsp;рамках контрактных обязательств на&nbsp;аналогичные плановые работы должна была в&nbsp;скором времени отправиться и&nbsp;вторая турбина, в&nbsp;связи с&nbsp;чем в&nbsp;правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в&nbsp;страну.В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с&nbsp;турбин для &laquo;Газпрома&raquo;.Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.
/20220712/1034337320.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, неменский

Неменский: история с турбиной Siemens должна стать уроком для всех сторон

08:29 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Фото : nord-stream2.comСеверный поток 2
Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : nord-stream2.com
Читать в
После долгих раздумий Канада все же приняла решение вернуть турбину Siemens в Германию. Причина - нежелание западных партнеров оставаться зимой без газа. Каким образом это повлияет на Россию, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
«Особо никак не влияет, но это очередное свидетельство того, что современная Европа, ряд европейских стран, особенно Германия, зависит от поставок газа из России.
Поэтому на Украине это вызывает неприязненные чувства. Любое свидетельство западной зависимости, необходимости западных игроков как-то считаться с Россией вызывают иногда даже чувство отчаяния. Мол, как же мы можем воевать, если в тылу продолжают вестись дела с Россией», — ответил он.
Вчера, 08:35
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»У кандидата в премьер-министры Великобритании, бывшего главы Минфина Риши Сунака нашли «русский след», перпедало 11 июля издание «Коммерсантъ»
Эксперт добавил, что возвращение турбины для Германии имеет огромное значение, поскольку в этом случае Берлин сможет пока не запускать «Северный поток-2», а вот для России эта ситуация — сигнал пересмотреть свое отношение к Европе.
Речь, пояснил он, о минимизации поставок. Сделать это, считает эксперт, необходимо, потому что враждебные отношения с Европой — реальность, которая утвердилась надолго.
Поставки по «Северному потоку» были снижены «Газпромом» еще в середине июня. В качестве причины в компании назвали задержки в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была в скором времени отправиться и вторая турбина, в связи с чем в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.
В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома».
Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.
 
НовостиНеменский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния