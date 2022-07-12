https://ukraina.ru/20220712/1034337481.html

Неменский: история с турбиной Siemens должна стать уроком для всех сторон

Неменский: история с турбиной Siemens должна стать уроком для всех сторон - 13.07.2022 Украина.ру

Неменский: история с турбиной Siemens должна стать уроком для всех сторон

После долгих раздумий Канада все же приняла решение вернуть турбину Siemens в Германию. Причина - нежелание западных партнеров оставаться зимой без газа. Каким образом это повлияет на Россию, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

2022-07-12T08:29

2022-07-12T08:29

2022-07-13T11:11

новости

неменский

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«Особо никак не влияет, но это очередное свидетельство того, что современная Европа, ряд европейских стран, особенно Германия, зависит от поставок газа из России.Поэтому на Украине это вызывает неприязненные чувства. Любое свидетельство западной зависимости, необходимости западных игроков как-то считаться с Россией вызывают иногда даже чувство отчаяния. Мол, как же мы можем воевать, если в тылу продолжают вестись дела с Россией», — ответил он.Эксперт добавил, что возвращение турбины для Германии имеет огромное значение, поскольку в этом случае Берлин сможет пока не запускать «Северный поток-2», а вот для России эта ситуация — сигнал пересмотреть свое отношение к Европе.Речь, пояснил он, о минимизации поставок. Сделать это, считает эксперт, необходимо, потому что враждебные отношения с Европой — реальность, которая утвердилась надолго.Поставки по «Северному потоку» были снижены «Газпромом» еще в середине июня. В качестве причины в компании назвали задержки в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была в скором времени отправиться и вторая турбина, в связи с чем в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома».Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, неменский