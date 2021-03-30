Журналист Украина.ру Роман Гнатюк обсудил с политологом Дмитрием Фетисовым вероятность обострения конфликта на Донбассе, выгоду от обострения для Зеленского и вероятные последствия полномасштабной войны

0:36​ — Вероятность эскалации конфликта.

3:03​ — Чем обострение выгодно Украине/Зеленскому.

4:53​ — Как переговоры России, Франции и Германии могут повлиять на Украину.

6:10​ — Не боится ли Зеленский повторения 08.08.08.

6:57​ — Вероятные последствия полномасштабной войны. Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.