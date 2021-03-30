0:36 — Вероятность эскалации конфликта.
3:03 — Чем обострение выгодно Украине/Зеленскому.
4:53 — Как переговоры России, Франции и Германии могут повлиять на Украину.
6:10 — Не боится ли Зеленский повторения 08.08.08.
6:57 — Вероятные последствия полномасштабной войны.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.