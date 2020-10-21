Или не зависит? А вот в этом будем разбираться с нашими гостями: журналистом из США Антоном Розенвайном, политологом-американистом Борисом Межуевым.
Также с нами на прямую связь выйдет член совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский.
С ним мы обсудим свободу слова в американской избирательной кампании и влияние социальных сетей на ход избирательной кампании.
Напомним, что выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Real clear politics опубликовали данные последних опросов: Байден (51%), а Трамп (42%)