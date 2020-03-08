Официальная итальянская делегация из Сицилии в начале марта прибыла в российский Крым, чтобы ознакомиться с инвестиционным потенциалом полуострова и наладить прямые связи между муниципальными властями.

Визит итальянской делегации продлился 3 дня и завершился подписанием соглашения о сотрудничестве трех коммун Сицилии с городской администрацией Евпатории.

Проведя встречу с крымскими депутатами и представителями местного бизнеса, гости из Сицилии отметили, что нашли очень много между Крымом и Сицилией. А возможность интенсифицировать культурный обмен и разрушить устоявшуюся в западных СМИ информационную картинку, является важнейшей целью таких контактов.

При этом члены делегации Сицилии заявили, что не опасаются возможного введения санкций Италии или Украины из-за посещения Крыма.