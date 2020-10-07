Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы представителя «Слуги народа» Николая Тищенко и «смотрящего» по Киеву Дениса Комарницкого, на основе разговора парламентарий пришел к выводу, что президенту Владимиру Зеленскому пора в отставку, публикация появилась на YouTube-канале Лероса 7 октября

В ролике Лерос рассказывает, какие планы мести Комарницкий и Тищенко для него готовят. В качестве доказательства приводит записи, на которых мужские голоса обговаривают детали возмездия.

В числе вариантов — облить фекалиями, зеленкой, «открутить ухо» и «принять на взятке». По мнению Лероса, все это оппоненты хотят с ним сделать за озвучивание гадостей при публикации первой партии «пленок».

По словам Лероса, Тищенко и Комарницкий также обсудили заказное интервью для «отбеливания» своей репутации. Депутат уверен, что виноват в разгуле этих «бандитов» на территории Украины президент страны Владимир Зеленский.

«Это Зеленский сделал Тищенко депутатом, а Комарницкого — "смотрящим" по Киеву. Он сделал вторым или даже первым человеком в государстве агента ГРУ РФ господина [главу Офиса президента Андрея] Ермака, который полностью работает в интересах врага. Это не Ермак или Тищенко виноваты в коррупции и бандитизме — это вы, господин президент! Идите в отставку, потому что украинцы снесут на х*р ваш режим. ДумайТЕ!» — сказал Лерос.

Николай Тищенко не только депутат от президентской партии «Слуга народа», но и телеведущий, владелец сети ресторанов и мастер спорта Украины по дзюдо.

«Прошу занести мои слова в протокол». Лерос обвинил Зеленского в «крышевании» «слуг народа» © Facebook, Слуга Народу Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что самое большое влияние на лидера государства Владимира Зеленского имеет именно депутат Тищенко.

Политик Денис Комарницкий в 2012 году был приговорен к двум годам условно за избиение адвоката, а после смены власти в 2019, по данным СМИ, стал новым «смотрящим» на киевском рынке недвижимости.

При публикации первой части «пленок» Лерос обвинил Комарницкого в том, что его дела в столице покрывает Ермак, а Тищенко якобы замял скандал с хищениями при строительстве Подольско-Воскресенского моста именно черех главу Офиса президента.