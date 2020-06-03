Новые скандалы с участием правоохранителей снова подняли на Украине вопрос об ответственности министра внутренних дел Арсена Авакова за порядок в стране. За его отставку нардепы от фракций «Голос» и «Слуга народа» инициировали сбор подписей. Усидит ли в кресле несменяемый министр и кто может его заменить, рассуждали в своих соцсетях эксперты

Одесский блогер Ирина Медушевская написала, что на Авакове столько всего завязано, что убрать его будет очень сложно: «А у меня вопрос: Александр Музичко, больше известный всем как Сашко Билый, был убит шесть лет назад, в 2014-м. Помните такого? Так вот, как Арсену Борисовичу это сошло с рук тогда? Промолчали. Все. Улавливаете мою мысль? Вы, мы, они, да и я позволили Авакову всё! Выдали карт-бланш! А почему? Мы феодально-олигархическая страна, не забывайте! У нас нет такого понятия как честь мундира. У нас генералы не стреляются, чтобы кровью смыть позор. На Авакове завязаны такие шняги, шо вам и не снилось! И не надо, шоб снилось! Этот сбор подписей против Авакова сегодня, он шобы шо? Не понимаю!»

Бывший народный депутат «Партии регионов» Владимир Олейник, напротив, убежден, что Аваков не такой уж и неуязвимый: «В Украине активизировались силы, копающие под Авакова. Я бы даже сказал, они глубоко роют под министром внутренних дел Украины. Сам Аваков понимает, что в этой ситуации в период политического, экономического кризиса, предстоящих выборов его должность расстрельная. Должность министра внутренних дел в такой ситуации, как и в Америке, например, расстрельная. В любое время какой-то сержант его снимет. Достаточно произойти крупному ЧП с сотрудниками или спровоцированному сотрудниками правоохранительных органов, и будет повод пожертвовать министром. Понятно, что он нервничает. Он не контролирует систему, потому что она полностью прогнила. Сама система построена на фейках и покрывается внутрисистемными взятками, когда от простого постового до министра все несут наверх мзду за должность. Реформа в МВД свелась к замене названий, формы и личного состава. Ушли профессионалы, пришли дилетанты. Под Авакова роют. Его хотят заслушать в пятницу на Раде. Никто же не знает, что может до пятницы произойти. Саакашвили vs Аваков. Кто станет главой украинского МВД, если Зеленский отправит министра в отставку? © avakov.com

Непотопляемость Авакова мнимая. Было бы у Зеленского желание, он его бы снял. Только он хочет это сделать чужими руками. Сейчас депутаты снизу начнут собирать подписи. И если что-то в стране ещё произойдет, то поддержка среди населения за снятие министра будет зашкаливать. И ничего Аваков не сделает. Он никто. Крутизна и статусность силовиков определяется умением поддерживать порядок в стране. Но Аваков не способен выполнить функцию МВД в этом бардаке. Всеобщий бардак влияет на конкретную функцию в этом бардаке. Не может быть при отсутствующей экономике, развал в социальных вопросах и прочих кризисных явлениях сильная полиция или сильная армия».

Бывший народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук убежден, что снять министра МВД невозможно даже по форме: «ЦИРК под куполом. В парламенте начался сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Смотрю я на этих клоунов и просто ржу от того, как они за дураков держат украинский народ. Согласно законам и Конституции украинский парламент не может, не имеет права отправлять в отставку любого отдельно взятого министра. Только все правительство в целом. Этот сбор подписей закончится тем, что вопрос будет вынесен на голосование и провален, а Арсен Аваков получит от парламента очередной вотум доверия. Похоже, именно за это и собирают подписи соросята-дебилята! Законы читайте, убогие!»



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Народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий напомнил, что Рада уже провалила отставку Авакова, провалит ее и на этот раз: «"Голос" инициирует сбор подписей за отставку Авакова. В принципе это абсолютно бессмысленная действие. Почему? Потому достаточно одной подписи любого депутату от "Голоса" через электронную систему, и постановление об инициативе отставки будет зарегистрировано. А вот какие подписи никто не зарегистрирует!!! Теперь регистрируют такого рода документы только электронно. Проголосует ЕС за отставку, если вдруг "Голосом" будет зарегистрировано постановление? Очевидно!!! Пойдет Аваков в отставку? Нет, потому что голосов "Голоса" и ЕС для этого не хватит. Собственно, Арсен Борисович и раньше договаривался со своими критиками, которые кричали об отставке, голосов не хватало и еще "вотум доверия" только укреплял его власть. Аваков в преддверии отставки. «Кто ж его посадит? Он же памятник» © Facebook, Арсен Аваков

Все стороны были довольны. Просто прочитайте интернет!

1 сентября 2016 г. Сергей Каплин зарегистрировал такое ​​же постановление. Его поддержала часть фракции "Самопомощь". Но проект 7 ноября 2017 г. набрал лишь 31 голос. Похожий трюк хотят провести сейчас. Зато "Европейская солидарность" выступает за отставку всего правительства. Для этого действительно нужно получить подписные листы и собрать 150 подписей. Заявку на получение «ЕС» подала. Подписи начинаем собирать».

Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин объяснил позицию и мотивацию своей фракции, которая и инициировала «поход» на министра: «Только за вчера были совершены еще ряд преступлений, которые будут похоронены, а виновные не понесут ответственности, потому что приоритетом полиции Авакова является не борьба с преступностью, а создание государства в государстве.

В Мукачево Михаил Данканич совершил самоубийство, обвинив в этом полицию, которая осуществляла на него давление. А мажоритарщик от Мукачево Виктор Балога не подписал постановление об отставке Авакова.

В Одессе, на "7-м километре" произошла перестрелка. Есть пострадавшие. Но Александр Хайду тоже не реагирует, неся ответственность за бездействие Авакова.

Пока у нас уже более 50 подписей под постановлением #АваковГеть. Но собираем дальше. Мы должны быть уверены, что когда вопрос будет вынесен в зал, будет 226 голосов. Ждем отчет Авакова по резонансным делам в пятницу. И ответы на вопрос, почему сидит Риф и волонтеры, а не полицейские — убийцы Кирилла Тлявова из Переяслава. А их, то есть ответов нет».

Политический обозреватель Александр Аронец написал о незаменимости министра: «Когда говорят, что некем заменить Авакова — умираю от смеха. Министр — это прежде всего менеджер. Его задача — провести полноценную реформу, а не просто изменить вывески, как это сделал Аваков, когда просто переименовал милицию в полицию. А для реформы нужно лишь одно — желание и яйца. Поэтому фамилия следующего министра не важна. Главное, чтобы он был не из системы. Хотите фамилию? И взять хотя бы Дмитрий Ярош, чем не лучший вариант вместо Авакова? Возьмем адвокатское сообщество, которое изнутри знает, как работает прогнившая ментовская система и что нужно менять. Вариантов масса. Вот только эти детские отмазки читать смешно».