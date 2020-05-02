2 мая в Одессе - день памяти и скорби по погибшим в Доме профсоюзов. Шесть лет назад в огне погибли 49 человек. В этом преступлении нет осужденных до сих пор. Что сегодня написали украинцы в своих социальных социальных сетях, снизился ли градус накала, в обзоре Украины.ру

Журналист Дмитрий Василец считает, что одесские события стали точкой невозврата для дальнейших событий в Украине: «Для войны на Донбассе события в Одессе стали тем детонатором, который спровоцировал гражданский конфликт на Украине. Именно тогда многие поняли кто пришел к власти, и договариваться с ними ни о чем нельзя. То что убийства людей в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году не расследуют, четко дает понять кто правит на Украине, и что банда Порошенка никуда не исчезла, а подружилась с "новой властью" и продолжает политику на уничтожение Украины как суверенного государства. Выход тут полагаю только один, чем быстрее вся "команда ЗЕ" вместе с предводителем растворится в небытие, чем быстрее будут досрочные выборы в Верховную Раду и выборы президента, тем лучше будет для Украины».



Одесский блогер Ирина Медушевская не разделяет точку зрения Васильца, скорее находится по другую сторону баррикад, но признает этот день трагичным в истории города: «2 мая в Одессе день сложный. Потому что не дана реальная оценка тем событиям 2014-го года. Потому что дали добро РФ на приватизацию этих трагических для Города и Украины событий! Я сейчас о другом хочу написать. Вот этот пиар на ранах, которые Одесса еще не залечила, оставаясь посттравматическим Городом уже шесть долгих лет, этот пиар так нужен депутатам от СН, возлагающим сегодня цветы на Куликовом поле? Вот эти манипулятивные посты от всяческих комментаторов всех мастей, они сегодня к чему? Опять пиар? От вы так допиаритесь, шо мало никому не покажется!».



Бывший министр юстиции Елена Лукаш последовательна в своих формулировках и продолжает называть события 2 мая в Одессе Хатынью:

«2 мая 2014 года.

ОДЕССКАЯ ХАТЫНЬ. Шесть лет без правды и справедливости. Публичное жестокое убийство людей по указке власти. Палачи на свободе. Заказчики в креслах. Официальные лица сегодня, как и год тому, думаю, промолчат. Причина понятна — партнёрство с палачами. Царствие небесное и вечный покой погибшим. Соболезнование родным и близким. Сил всем нам изменить происходящее и завершить политический союз мародёров войны и эпидемии».



Бывший народный депутат Елена Бондаренко написала в ФБ об ответственности уже нынешней власти, которая не завершила расследование и наказала виновных в смерти людей: «Одесса. 2 мая. Эта дата делит мир для нормальных людей в Украине на до и после.

Массовая казнь людей через сожжение. За их убеждения. Организаторы и разработчики, исполнители и помогавшие — на свободе. Следствие — на тормозах. Зеленский молчаливо согласился не искать убийц. Царствие небесное убитым. Их неуспокоившиеся души обязательно там, на небесах будут взывать к справедливости. А мы — здесь, на земле вряд ли забудем. Вряд ли смиримся. Вряд ли простим».



Блогер Евгений Хурсин обратил внимание на реакцию обычных граждан на трагедию в Одессе: «Сегодня очередная годовщина страшных событий в Одессе 2 мая. Самое ужасное во всех этих событиях, кроме убийства десятков людей с другим мнением это массовое расчеловечивание отдельных наших сограждан, которые даже сегодня глумятся над этим массовым убийством. Такого даже представить себе нельзя было ещё каких-нибудь 5-6 лет назад.

Именно тогда был дан старт полному безумию, нагнетанию ненависти, схожему с событиями в Руанде.

Именно поэтому эти события надо тщательно расследовать и наказать всех виновных.

И так обязательно будет.

А сегодня давайте просто помолчим и вспомним всех погибших.

Такое нельзя забывать и такое никогда не должно повторится».



Политолог Павел Нусс был последователен в своей критики президента Зеленского, опустив трагизм даты 2 мая:

За два часа с момента написания поста об событиях 2 мая в Одессе, сам пост Зеленского собрал чуть больше трёх тысяч лайков и более двух с половиной тысяч комментариев. Жестких комментариев. Украинцы справедливо критикуют Зеленского об очередном игнорировании российской агрессии и диверсионной деятельности Кремля, которая, кроме прочего, и привела к трагическим событиям 2 мая 2014 г. в Одессе.

И опять таки, Зеленский пытается найти виновных не среди российских варваров и их сателлитов в Украине, а среди украинцев, с тонким намеком на патриотический сегмент.

И снова в этом же посте звучит эхо «какой разницы» и он де-факто назвал гибели за идею и принципы — бессмысленными, что даёт все основания полагать, что новая политика Банковой по десакрализации Майдана, Ветеранского движения, Героизма украинцев — будет продолжена и интенсифицирована, а значит и приблизит скорый конец правлению этой антиукраинской шоблы».



Российский политолог Сергей Марков напомнил о принципах демократического общества:

«Только тот, кто помнит об этом и борется за наказание преступников, может считаться порядочным человеком и демократическим политиком и честным экспертом».

