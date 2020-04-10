Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook заявил, что ввиду откровенно враждебных действий властей Чехии следует в корне пересмотреть отношение России к этой стране

Власти Чехии проводят поистине безумную политику в отношении освободителя Праги от немецко-фашистской оккупации маршала Конева и памятника ему. Памятник снесен. Памятник снесен демонстративно в преддверии празднования 75 летней годовщины победа над нацизмом в Европе и 75-летия освобождения Чехословакии и Праги от оккупации, которая была чудовищна. То есть специально хотят оскорбить.

Более того. На просьбу министра обороны России Шойгу к министру обороны Чехии передать этот памятник в Россию, чтобы мы могли его поставить здесь, последовал хамский ответ. Мелкий чиновник Минобороны Чехии написал министру обороны России, что памятник они передать не хотят.

Эти действия властей Праги и Чехии получают поддержку структур ЕС. Очевидно, что эта политика оскорбления памяти победителей нацизма — часть более широкой политики русофобии, которая проводится особенно активно с 2013 года. Что они показывают? СК РФ возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге © REUTERS, David W Cerny

Что они нам враги. Относятся к нам как к врагам. Что они отрицают принципы демократии в отношении нас, русских. Что они отрицают принципы гуманизма, частью которых является активный антифашизм.

Что делать?

1. Принять наконец к сведению это послание, что "Европа сломалась", а ЕС для нас является врагом, а для демократии и гуманизма лживым фальсификатором. Примеров этого уже тысячи.

2. Метро Пражская переименовать в метро Маршала Конева.

3. Перед зданием посольства Чехии поставить памятник маршалу Коневу.

4. На всех переговорах с властями Чехии всегда добиваться возвращения памятника маршалу Коневу в центр Праги. Это должно быть навсегда в повестке, пока памятник не будет восстановлен.

5. Ввести экономические санкции в отношении Чехии. Ввести их в действие после окончания эпидемии.

Надо чаще и активнее пользоваться инструментом санкций, — это единственный язык, который понимают политики ЕС. На уважительном языке они разговаривать разучились. Слишком много мы с ними уважительно говорим, когда они хамят, вот они и стали воспринимать свое хамство как естественное право. Надо их отучать. Жестче надо, жестче.