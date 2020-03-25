В мире дискуссия о способности старого и недорогого препарата от малярии и ревматоидного артрита — гидроксихлорокина (или более концентрированного его варианта — хлорокина) — лечить коронавирус.
Трамп назвал его действенным, американский комитет по еде и медикаментам опроверг, некоторые ученые пишут, что это анекдот и несерьезно.
Китай, Европа и Южная Корея рекомендуют его среди других вариантов лечения. Производящая препарат Индия запретила его экспорт.
У нас дискутировать и проверять гипотезы некому, ученым и врачам денег в бюджете-2020 не предусмотрено.