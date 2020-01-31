Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook заявил, что зимняя сессия ПАСЕ для российской делегации была успешной и результативной

Зимняя сессия ПАСЕ завершает сегодня свою работу в Страсбурге. Для российской делегации она вне сомнения оказалась успешной и результативной. Кратко об основных итогах:

1. Полномочия делегации России были подтверждены в полном объёме с перевесом в более половину голосов (96 «+» при 44 «-»). Против выступили в основном представители так называемой группы «Балтик плюс», которые остались в меньшинстве в своей русофобской истерии. Это знаковый результат для дальнейшей конструктивной работы на страсбургской площадке. Глава ПАСЕ выразил заинтересованность в организации встречи представителей РФ, Прибалтики, Грузии и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

2. Петр Толстой — глава российской делегации — был избран вице-спикером ПАСЕ. Теперь Россия получает своего постоянного представителя в Бюро Ассамблеи и может влиять на формирование ее повестки. Это не менее знаковый результат. От всей души еще раз поздравляю Петра Олеговича!

3. Россия предложила ПАСЕ принять декларацию в защиту исторической правды, против ее искажения в угоду политической конъюнктуре и недопустимости войны с памятниками воинам-освободителям от фашизма в государствах Совета Европы. При необходимых для опубликования 20 подписях под ее текстом подписались 77 делегатов Ассамблеи, и это не предел.

4. Приезд в Страсбург Кирилла Вышинского и Елены Черышевой и их встреча с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович позволили пролить свет на вопиющие нарушения свободы слова на Украине и свободы профессионального выбора в Эстонии. Это было особенно важно в контексте обсуждения доклада по безопасности журналистов британца Фоулкса, где в отношении России снова были применены предвзятые и однобокие подходы, а прибалтийские государства и Украина практически не упоминались.

Российская делегация от сессии к сессии возвращает свои позиции в ПАСЕ и успешно проходит процесс «реинтеграции» на страсбургской площадке. Мы последовательно разъясняем свою точку зрения, нас слушают и слышат! Это, на мой взгляд, основное условие диалога.