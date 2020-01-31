Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook написала, что очередная антироссийская резолюция Парламентской Ассамблеи Европы и истерика украинской делегации уже давно стали «обязательной программой» ПАСЕ

Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию — это уже было бы не ПАСЕ. Они, видимо, там собираются исключительно для этого — как в песне «Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить…» Глава ПАСЕ выразил заинтересованность в организации встречи представителей РФ, Прибалтики, Грузии и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Ну а если серьёзно, то мне всегда было интересно наблюдать за тем, как люди могут перевоплощаться: сегодня выгнал из дома с угрозой «Зарежу!», а завтра «на людях», вытирая слезу на щеке, заключает в объятия с вопросом «Почему же ты ушла?» или с криками «Тебя увёл другой!».

Точно так же ведёт себя украинская делегация по поводу Крыма: в 2014 году выгнали и вынудили защищаться от националистов (при этом пан Порошенко з «шановними друзями» хорошо заработали на этой истории), а теперь везде трубят, что во всём виновата Россия.

При этом выбирают крикунов как на подбор — они все должны иметь слегка придурковатый вид, кричать, словно потерпевшие, и ненавидеть Россию. Подождём, когда такие закончатся.