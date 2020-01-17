Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий считает, что даже инициаторы слива компромата не предполагали, что Зеленский настолько не самостоятелен в принятии кадровых решений

Лично для меня тот факт, что после скандала с записью премьера Гончарука, где он о себе сам утверждает, что он «профан» в экономике и то, что у президента Зеленского «туман в голове», не последовало отставки, говорит лишь о том, что в стране главный не президент. Усидит ли Гончарук в кресле премьера Украины? Политическая составляющая конфликта © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Кадровые вопросы подобного уровня, увы решают иные люди. Нами не избранные. Факт этого скандала и его последствия говорят о том, что Украина полностью утратила свою субъектность и превратилась в колонию.

Смешно в такой ситуации надеяться, что деструктивные процессы идущие у нас, может остановить «новая» власть или «новые» в ней лица. Ничего они сами не могут. Они даже внутри себя не могут сменить «лица» без согласия посольства США и иже с ним.

Уверен, что даже инициаторы слива пленок не предполагали, что Зе настолько несамостоятелен в принятии кадровых решений. И не способен выгнать этого «черта» из своей команды….