Слив в сеть несанкционированных записей разговоров премьера и министров открывает перед нами две ужасных истины.
1. По словам премьера, и я склонен ему верить, сам он «полный профан в экономике», а президент примитивный, да ещё и с «дырявой головой».
2. Вся государственная система управления как на ладони у врага. Если пишут премьера, глупо сомневаться, что противник не в состоянии писать Генеральный штаб и другие силовые структуры. И это прямая угроза национальной безопасности, к которой привел Зеленский и его кураторы.
Короче говоря, и я повторюсь, если мы хотим сохранить государство, мы немедленно должны стимулировать наших политических лидеров к поднятию вопроса о неэффективности Зеленского на посту президента, верховного главнокомандующего, что является фундаментальной составляющей обязанностей президента страны в условиях внешней вооружённой агрессии.
Другими словами, Зеленский — угроза украинской государственности.