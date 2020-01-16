Украинский политический аналитик Павел Нусс, комментируя скандал с опубликованием аудиозаписей бесед премьера с чиновниками правительства и НБУ, подчеркнул, что данный факт говорит о тотальной уязвимости всей государственной системы управления

Слив в сеть несанкционированных записей разговоров премьера и министров открывает перед нами две ужасных истины.

1. По словам премьера, и я склонен ему верить, сам он «полный профан в экономике», а президент примитивный, да ещё и с «дырявой головой». «Об этом он знал еще в прошлом году»: Зеленский обсудил с Гончаруком информатаку в сети — СМИ © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

2. Вся государственная система управления как на ладони у врага. Если пишут премьера, глупо сомневаться, что противник не в состоянии писать Генеральный штаб и другие силовые структуры. И это прямая угроза национальной безопасности, к которой привел Зеленский и его кураторы.

Короче говоря, и я повторюсь, если мы хотим сохранить государство, мы немедленно должны стимулировать наших политических лидеров к поднятию вопроса о неэффективности Зеленского на посту президента, верховного главнокомандующего, что является фундаментальной составляющей обязанностей президента страны в условиях внешней вооружённой агрессии.

Другими словами, Зеленский — угроза украинской государственности.