Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков полагает, что возможны несколько версий причин крушения украинского «Боинга», в том числе и западные, но обоснованные выводы можно будет сделать только после официального расследования

Иран и США. Почему произошло крушение украинского самолета в Тегеране? Попытка включить разум.

1. Лидеры Канады и Британии заявили, что украинский самолет сбила иранская ракета. Верить им на слово, конечно, нельзя. Эти страны активные участники нескольких гибридных войн и их лидеры лгут легко. Нельзя забывать, что лидеры этих стран сознательно лгали, что Ирак обладает оружием массового поражения, когда все серьезные эксперты тысячи раз сказали, что это не правда. Также именно Канада, США, Британия наиболее активно лгут в поддержку репрессивного русофобского киевского режима.

2. Власти Ирана заявили, что это точно не их ракета. Верить им я бы тоже на слово не стал, ввиду явной недемократичности режима и радикальности его идеологии и радикальности ситуации, в которой находится Иран.

Что могло быть.

3. Техническая неисправность возможна. Причина — владелец авиакомпании МАУ олигарх Игорь Коломойский, известный своей жадностью и презрением к человеческим жизням. Есть уверенность, что они могли экономить на техосмотре.

4. Иранская ракета возможна. Причина — разгильдяйство. Иранские ПВО боялись ответного американского удара. Лесев: «В глобальном профите в ситуации с упавшим украинским самолетом оказываются США» © Facebook, Игорь Лесев

5. Американская ракета возможна. И случайно, в рамках каких-то действий против Ирана. И намеренно, чтобы обвинить Иран в терроризме. Выбор украинского именно самолета для удара логичен, потому что спецслужбы США могут легко манипулировать и позицией властей Украины и СМИ Украины, и легко добиться от них действий в интересах США и против интересов граждан Украины.

6. Возможна ракета третьей стороны, которая заинтересована в возгорании войны США против Ирана. Это Израиль и КСА.

7. Базовая версия для меня, — что то случилось с лайнером, когда работали активно системы радиоэлектронной борьбы в ту ночь ракетных ударов. Не ракета, а отказ работы всех электронных систем самолета.