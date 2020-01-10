Иран и США. Есть противоречие, что власти США сначала категорически утверждали, что украинский самолёт упал из-за технических неполадок, а сейчас утверждают, что не верят в техническую причину. Почему так?
Да просто сначала власти США опасались, что власти Ирана, а потом и мировое общественное мнение в случае ракеты обвинят, что это ракета США из ответного удара. И поэтому настаивали на технической причине.
А когда поняли, что их никто в трагедии с самолётом не обвиняет, то сразу начали разрабатывать версию ракеты, чтобы обвинить в этом Иран. Истина никого не интересует, увы.