Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков считает, что США вначале настаивали на технических причинах авиакатастрофы под Тегераном из-за опасения, что их самих обвинят в ответном ракетном ударе

Иран и США. Есть противоречие, что власти США сначала категорически утверждали, что украинский самолёт упал из-за технических неполадок, а сейчас утверждают, что не верят в техническую причину. Почему так? «Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Да просто сначала власти США опасались, что власти Ирана, а потом и мировое общественное мнение в случае ракеты обвинят, что это ракета США из ответного удара. И поэтому настаивали на технической причине.

А когда поняли, что их никто в трагедии с самолётом не обвиняет, то сразу начали разрабатывать версию ракеты, чтобы обвинить в этом Иран. Истина никого не интересует, увы.