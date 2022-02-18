Вот к примеру, разрекламированное украинской пропагандой создание батальонов территориальной обороны. Мы понимаем, что размывание монополии государства на насилие — это чудовищный прецедент. Раздача оружия «ветеранам АТО», «активистам», неонацистам и уголовникам однозначно приведёт к дальнейшему росту преступности, всплеску вымогательства, расправ не только над инакомыслящими, но и обычными бюргерами.
Но ведь многие из этих промайданных обывателей приветствуют происходящее формирование «тербатов» точно так же, как ранее восторгались ранее «революцией достоинства», «киборгами», «волонтерами» ВСУ и факельными маршами. Им в голову не приходит, что это идёт в общем пакете с «дикими дивизиями».
Ну, появятся новые феодальные дружины на содержании региональных олигархов и местных властей — Киев станет ещё слабее, и это хорошо. В кратчайшие сроки эти банды покажут своё истинное мурло, и это тоже неплохо — по иллюзиям Майдана больнее всего лупят сами майданщики. Нам ли переживать за энергетический кризис или скачкообразный рост цен на продукты — это закономерное следствие экономической политики Майдана и его политических наследников.
И довольно глупо, на мой взгляд, сочувствовать тем, кто в нашем сочувствии не нуждается (речь о сторонниках Майдана). В ответ на каждое предложение о помощи (вспомним, например, историю с вакциной «Спутник») проклятия в украинских СМИ, в соцсетях и с высоких трибун. Пора, наконец, понять: нельзя спасти тех, кто спасаться принципиально не хочет. Если за восемь лет майданной тупизны находятся люди, которым это нравится (и их довольно много), то надо предоставить их собственной судьбе.
Нелепо проливать слёзы о будущем зигующих галичанских малолеток или прошлом таскавших булыжники на киевские баррикады пенсионеров; сопереживать семьями карателей из добробатов и жертвам внутриармейских усобиц в ВСУ; скорбеть об отличившихся людоедскими высказываниями музыканте Кузьме Скрябине и активистке-русофобке Екатерине Гандзюк. Как христиане мы можем помолиться за их души, но зачем же заниматься политическим всепрощением. Оно не нужно ни покойникам, ни живым моральным трупам.
Иное дело — подчёркиваю — что непозволительно грести всех под одну гребёнку (почти 40% населения Украины симпатизирует России). Так, в сюжете американскому каналу Vice News, военнослужащий ВСУ на Донбассе откровенно жалуется интервьюеру: «Людей, которые поддерживают то, что мы делаем — вооруженные силы Украины, в целом, в этой борьбе, в этой войне, именно на Востоке Украине — не так много. Тут люди считают русских своими братьями, поэтому местное население может ходить здесь, улыбаться, но помогают, работают на ту сторону. Передают информацию, корректируют артиллерийский огонь…». Примеров разнообразного сопротивления киевскому режиму тысячи, и эти люди нуждаются в нашей поддержке, в лучшем понимании наших намерений.
Надо переходить от пафосных слов о многовековой дружбе (и продажи под этим соусом дизельного топлива для вражеской армии), к дружбе с конкретными и реальными людьми — к максимально объемной программе лояльности к соотечественникам (и не только на Украине). Почему Польша смогла эффектно и эффективно реализовать программу «Карта поляка», а Россия аналогичную не продвигает? Почему лояльному России украинцу сегодня проще въехать в Европу, нежели в ограждённую санкордонами РФ? Почему западные страны уже много лет занимаются русофобской обработкой населения Украины, а мы до сих пор не наладили работу нашей контрпропагандистской машины.
Хватит переживать за всех — давайте переживать за каждого. Того «каждого», кто остался истинным русским, вменяемым украинцем, нашим другим и союзником на оккупированной майданом территории. И будем помогать ему не только правильном словом, но и эффективным делом: возможностью беспрепятственного въезда, медицинской помощью, качественным образованием для его детей — в общем, облегчением всех форм сотрудничества с российским государством.
Можно порадоваться за формирование территориально-террористических батальонов, за использование «словацкого» газа и «роттердамского» угля, за «патриотизм» Порошенко и «мудрость» Зеленского. Но там, где начинаются интересы нашей стратегической безопасности, необходимо действовать решительно, невзирая на визги. Нас интересует стратегическая территория без майданной фауны, но с оставшимися Людьми. Нашими людьми.