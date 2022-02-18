Надо принять за аксиому один неполиткорректный, но важный факт — всё, что ослабляет майданный режим, России во благо. Мы так много лет предупреждали, ужасались и возмущались дикостью происходящих на Украине событий, что имеем право утвердиться в своём мнении

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но ведь многие из этих промайданных обывателей приветствуют происходящее формирование «тербатов» точно так же, как ранее восторгались ранее «революцией достоинства», «киборгами», «волонтерами» ВСУ и факельными маршами. Им в голову не приходит, что это идёт в общем пакете с «дикими дивизиями».

Ну, появятся новые феодальные дружины на содержании региональных олигархов и местных властей — Киев станет ещё слабее, и это хорошо. В кратчайшие сроки эти банды покажут своё истинное мурло, и это тоже неплохо — по иллюзиям Майдана больнее всего лупят сами майданщики. Нам ли переживать за энергетический кризис или скачкообразный рост цен на продукты — это закономерное следствие экономической политики Майдана и его политических наследников.

Украинский депутат назвал членов теробороны бандитами © Телеканал "Дом"

Нелепо проливать слёзы о будущем зигующих галичанских малолеток или прошлом таскавших булыжники на киевские баррикады пенсионеров; сопереживать семьями карателей из добробатов и жертвам внутриармейских усобиц в ВСУ; скорбеть об отличившихся людоедскими высказываниями музыканте Кузьме Скрябине и активистке-русофобке Екатерине Гандзюк. Как христиане мы можем помолиться за их души, но зачем же заниматься политическим всепрощением. Оно не нужно ни покойникам, ни живым моральным трупам.

Иное дело — подчёркиваю — что непозволительно грести всех под одну гребёнку (почти 40% населения Украины симпатизирует России). Так, в сюжете американскому каналу Vice News, военнослужащий ВСУ на Донбассе откровенно жалуется интервьюеру: «Людей, которые поддерживают то, что мы делаем — вооруженные силы Украины, в целом, в этой борьбе, в этой войне, именно на Востоке Украине — не так много. Тут люди считают русских своими братьями, поэтому местное население может ходить здесь, улыбаться, но помогают, работают на ту сторону. Передают информацию, корректируют артиллерийский огонь…». Примеров разнообразного сопротивления киевскому режиму тысячи, и эти люди нуждаются в нашей поддержке, в лучшем понимании наших намерений.

Как это делается в Одессе. Труханов отомстил Зеленскому при помощи теробороны © AP, Efrem Lukatsky

Хватит переживать за всех — давайте переживать за каждого. Того «каждого», кто остался истинным русским, вменяемым украинцем, нашим другим и союзником на оккупированной майданом территории. И будем помогать ему не только правильном словом, но и эффективным делом: возможностью беспрепятственного въезда, медицинской помощью, качественным образованием для его детей — в общем, облегчением всех форм сотрудничества с российским государством.

Можно порадоваться за формирование территориально-террористических батальонов, за использование «словацкого» газа и «роттердамского» угля, за «патриотизм» Порошенко и «мудрость» Зеленского. Но там, где начинаются интересы нашей стратегической безопасности, необходимо действовать решительно, невзирая на визги. Нас интересует стратегическая территория без майданной фауны, но с оставшимися Людьми. Нашими людьми.