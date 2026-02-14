https://ukraina.ru/20260214/1033269979.html

Не Валентин. Кто такой Трифон Зарезан, которого чествуют в Бессарабии 14 февраля

14 февраля болгары Бессарабии широко отмечают Трифонов день - праздник виноградарства и виноделия. В этот день принято проводить символическую обрезку винограда и устраивать народные гуляния. Почитают Трифона и в других православных странах - в России он Трифон-мышегон - ему молятся во избавление от вредителей

2026-02-14T20:00

история

бессарабия

болгары

виноделие

история

россия

кишинёв

виноделие

виноделы

виноградники

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/01/1033270130_4:0:1200:673_1920x0_80_0_0_479afa28b31ed9f990a0202abd4fd60a.jpg

Виноградный царьВиноградари в этот день посещают свои плантации, и после первой обрезки лозы приносят молитвы святым и особенно Трифону о хорошем урожае.После этого на собрании виноградарей избирается "царь" или "король" виноградников. Почётного правителя венчают короной, сплетённой из виноградных лоз, усаживают в празднично украшенную телегу и везут по селу. Роль тягловой силы при этом выполняют самые сильные крестьяне. Остальные вслед за импровизированной каретой образовывают праздничную процессию. У каждого дома эта кавалькада останавливается, а хозяева угощают короля и его свиту.Вечером все жители села собираются в доме у "монарха" и угощаются вином, а также различными яствами. На следующий день поселяне собираются за накрытыми столами в семейном кругу или в дружеских компаниях, распевают песни, устраивают весёлые состязания и зажигательные танцы.В последующие два дня хозяйки пекут специальный обрядовый хлеб, которым кормят домочадцев и добавляют в корм скотине. Считается, что это оберегает от нападений волков.На Трифона в болгарских храмах звучит особая молитва, в которой прихожане называются "лозой Господней". Сам же Святой Трифон по местной традиции именуется как Трифон Зарезан и изображается с ножом для обрезки лозы.История виноградного праздника идёт ещё с дохристианских времён и связана с фракийским культом Диониса.Фракийские корниФракийцы – индоевропейский народ, господствовавший на востоке Балканского полуострова до переселения на него славян в VI в. К числу фракийских принадлежали племена гетов и даков, противостоявших экспансии Римской империи в Карпато-Дунайском регионе. Фракийцем считался знаменитый лидер восстания рабов на Апеннинах – Спартак. Легендарный певец и музыкант Орфей считался сыном фракийского речного бога Эагра.В IV-V веках до н.э. фракийцы стали подвергаться сильному воздействию древнегреческой цивилизации. Характер их взаимоотношений с эллинами был очень схож с греческо-скифскими контактами. В Западном Причерноморье основывались греческие колонии, фракийцы составляли их сельскую округу. Между греками и фракийцами проходил интенсивный товарообмен.Со временем сформировались фракийские города и государства, большого развития достигла материальная и духовная культура этого народа. Эллада испытала на себе встречное культурное воздействие, а культ бога плодородия и виноделия Диониса тому подтверждение.Согласно олимпийской мифологии родителями Диониса являлись Зевс и богиня с фракийским именем Семела. Описывая верования фракийцев, Геродот отмечал, что они особо почитают Диониса (наряду с Аресом и Афродитой). Одной из основных версий появления в Греции культа этого бога является его заимствование у фракийцев (другая версия настаивает на крито-микенских корнях культа).Греки рассматривали Диониса не только как изобретателя виноделия, но и как основоположника практики пить вино, лишь разбавленное водой.Ассимилировавшие фракийцев славяне восприняли у них традиции виноделия, а культ Диониса трансформировался в праздник Трифона Зарезана.При этом последний унаследовал у древнего культа ряд важных элементов. Это и использование виноградных лоз в качестве основного атрибута, и жертвоприношения в виде поливания вином виноградных лоз на плантациях, и большие праздничные процессии, и организация массовых плясок и молодецких соревнований.Расцвет под двуглавым орломВ Бессарабии традиция почитания Трифона Зарезана возникла в связи с переселением из-за Дуная значительного числа болгар и гагаузов.Этот процесс начался после присоединения региона к России в 1812 году, когда на Балканском полуострове ещё безраздельно властвовала Османская империя. Указ императора Александра I начала XIX века "О правилах для принятия и водворения иностранных колонистов" отдавал предпочтение тем переселенцам, что занимались виноградарством и разведением шелковичных деревьев.Задунайские переселенцы осваивали преимущественно южную часть Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья. Именно юг Бессарабии уже к середине XIX века завоевал лидерство по производству винограда не только в масштабах губернии, но и на всероссийском уровне.Развитие виноградарства, наряду с садоводством и овощеводством, являлось приоритетным направлением аграрной политики генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Михаила Воронцова. За счёт ресурсов подчинённых губерний этот энергичный царский наместник успешно решал задачу импортозамещения в данных секторах экономики.При османах вопреки благоприятным климатическим и почвенным условиям на юге Бессарабии виноделие практиковалось мало. Виноград выращивался главным образом в районе Аккермана для употребления в виде ягод.Однако уже в 1820-50-х годах произошёл взрывной рост производства винограда и вина. В 1837 году из 160 тыс. лоз, высаженных в Бессарабской области 150 тыс. садились в южных уездах. В 40-х годах ежегодное увеличение производства вина в болгарских и немецких колониях на юге составляло по 200 тыс. вёдер в год, в то время как в окрестностях Кишинёва этот показатель составлял 50 тыс.В середине XIX века бессарабские вина составляли около половины от всего объёма этой продукции, произведённой в России. Далеко позади остались Кавказская область и Таврическая губерния.Данный результат стал следствием таких мероприятий властей как введение свободной торговли вином (в турецкий период этот вид коммерции отдавался на откуп), приватизация казённых виноградников (ранее принадлежавших туркам и татарам), льготная передача частным лицам пустующих земель при условии высадки на них виноградников.В целях повышения культуры виноградарства в 1842 году в Кишинёве по ходатайству Воронцова открылось Бессарабское училище садоводства (преобразованное в 1892 году в училище виноделия, ныне это Национальный колледж виноградарства и виноделия Молдовы). Это было первое подобное учебное заведение на юго-востоке Европы.Кроме учебной деятельности училище разрабатывало удобрения, системы прививания растений, организацию борьбы с вредителями. При нём была создана химическая лаборатория и первая в регионе метеостанция.Проблемы и решенияВо второй половине XIX века на внутренне потребления вина в Бессарабии приходилось ежегодно 25-30% произведённого продукта. Основная же часть продавалась в других губерниях Российской империи.Бессарабского вина было так много, что в Польше его перерабатывали в "сорта венгерского", в Петербурге – во "французские" и "крымские" вина. Этот бизнес приносил огромные прибыли, поскольку закупочная цена вина в Бессарабии едва доходила до 2,25 рублей за ведро, отпускная же цена произведённого из него "бордо" или "шампанского" составляла 5-6 рублей.Оборотной стороной столь массового производства вин являлось невысокое качество их основной массы.От тех же крымских вин бессарабские отличала водянистость, низкое содержание спирта. Основная масса бессарабских вин продавалась сразу после приготовления, в виде сусла или молодого вина. Только немногие производители могли позволить себе производить выдержку вин.Данные проблемы были обусловлены тем, что преобладавшие на рынке мелкие производители – крестьяне пользовались примитивными агротехнологиями, делали ставку на неприхотливые местные сорта винограда, испытывали засилье перекупщиков, нехватку капиталов и необходимой инфраструктуры (бродилен, погребов, машин для переработки винограда). Поэтому кризис перепроизводства вин рубежа веков наиболее сильно ударил по мелким производителям.Тем не менее, к началу XX века виноградарство оставалось одной из наиболее доходных отраслей региональной экономики. По своему значению для Бессарабии она являлась аналогом нефтедобычи. Расчёты губернской земской управы за 1901 год показали, что чистый годовой доход крестьянского виноградника составлял 62,5 рубля.К решению проблем отрасли стали подключаться земства и органы власти: создавались опытные станции и питомники виноградных лоз, распространялись более ценные сорта винограда, корректировались тарифы на железнодорожные перевозки и т.п.Однако общая положительная динамика в развитии виноградарства была подорвана Первой Мировой войной и последовавшими революционными потрясениями.Больше, чем виноДля Бессарабии виноград и вино – это гораздо больше, чем просто продукты производства. Самочувствие виноградарства и виноделия во многом влияет на степень лояльности населения региона к соответствующему политическому режиму.При румынских властях местные производители испытывали сильную конкуренцию со стороны относительно дешёвых европейских вин из Италии и Франции. По сравнению с дореволюционным временем объёмы производства в отрасли сильно упали. На крестьян давил сильный налоговый пресс.Очень непопулярной была политика "минерального секретаря" Михаила Горбачёва, которая привела к варварским выкорчёвкам виноградников.Теперь у виноградарей особенно украинской части Бессарабии также нелёгкие времена: рынок сбыта сокращается, государственные субсидии мизерны, издержки на энергоносители растут, а национальный рынок наводнён более дешёвой иностранной продукцией.Так что бессарабским виноградарям вновь приходится полагаться на помощь лишь Трифона Зарезана.

бессарабия

россия

кишинёв

молдавия

2026

Игорь Иваненко

история, бессарабия, болгары, виноделие, россия, кишинёв, виноделие, виноделы, виноградники, православие, праздники, молдавия