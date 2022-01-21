Киев вводит госрегулирование цен на хлеб – по итогам рекордного урожая зерновых

Кабинет министров Украины принял решение ввести государственное регулирование цены на хлеб. С этой целью правительство установило предельный уровень торговой надбавки на хлебобулочную продукцию, одновременно предоставляя хлебопекам возможность покупать газ по льготным расценкам.

«На период карантина требуется государственное регулирование ценообразования в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный, с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции, а также возможности производителям этого хлеба закупать газ на льготных условиях», — сказано об этом в пояснительной записке правительства.

Такие действия выглядят весьма иронично — учитывая, что украинские чиновники всегда считали госрегулирование тяжелым пороком советской системы, полагая, что справедливые цены на продукты питания должны устанавливаться исключительно исходя из рыночной конъюнктуры, без всякого вмешательства со стороны власти.

Но Зеленскому и Шмыгалю приходится отложить свои либертарианские догмы в сторону. К этому вынуждает стремительное подорожание хлеба, который рискует стать недоступным для малоимущих жителей Украины. Ведь, согласно официальным данным правительства, в течение 2021 года его стоимость выросла на 22,9%-23,8%, и продолжает повышаться в наступившем новом году. Время феодалов. Как живет глубинная Украина

Отметим — это подорожание происходит несмотря на то, что украинские аграрии собрали в прошлом году рекордный урожай — свыше 106 миллионов тонн зерна, включая более 32 миллионов тонн пшеницы.

Правительство отчиталось по этому случаю о выдающейся перемоге, заявляя об успехах на пути строительства «аграрной сверхдержавы». Хотя специалисты сразу стали указывать на низкое качество собранного зерна — заявляя, что доля продовольственной пшеницы, из которой можно изготовлять муку без добавок, составляет менее половины от всего собранного. Так что перемога привычно обернулась зрадой, и формально зафиксированные рекорды отнюдь не гарантировали обеспечение потребностей внутреннего украинского рынка.

«Если в прошлом году доля продовольственной пшеницы достигала 65-70% выращенного урожая, то в этом году — только 42-45%. И речь идет только об объеме неочищенного зерна. С учетом отсева при очистке нынешние объемы продовольственной пшеницы вряд ли превышают 13,5 млн тонн, в том числе, мукомольной — чуть более 6 млн тонн», — с тревогой говорил об этом директор Общественного союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский. Прием, он отмечал, что качество пшеницы ухудшилось из-за погодно-климатических условий — которые являются следствием опустынивания почв и высыхания речек.

Однако эти предупреждения не побудили власти к ограничениям экспорта зерновых. В результате украинские аграрные бароны продали почти всю продовольственную пшеницу за рубежом, чтобы получить максимальную прибыль. А вопросы продовольственной безопасности страны не волновали в этой ситуации практически никого.

Рост цен на хлеб явно не казался «слугам народа» по-настоящему серьезной проблемой, потому что обитатели кабинетов на Банковой и Грушевского отделены от своего народа непробиваемой и высокой стеной. Они элементарно не знают, сколько пенсионеров выстаиваются в очередях за дешевым «социальным» хлебом, или копаются в мусорниках, чтобы забрать себе просроченные продукты. Ведь даже «социальные» — то есть, низкокачественные — сорта хлеба подорожали в последнее время как минимум на двадцать процентов.

Эта позиция высокопоставленных коррупционеров, которые слишком очевидно защищали интересы аграрных трейдеров, привела к дефициту пшеницы на фоне вроде бы рекордного урожая — что уже само по себе вело к неизбежному подорожанию хлеба.

Но у повышения цен на хлебобулочные изделия имеется еще одна причина, которая придает ему характер настоящего социального бедствия. Цена на газ для промышленных производителей постоянно растет, и составляет на сегодня 20% в общей структуре цены на хлеб — увеличившись за год сразу в десять раз. А это поставило хлебобулочные комбинаты на грань закрытия, поскольку их продукция постоянно теряла свою рентабельность.

Госрегулирование цены на хлеб и газовые льготы для хлебопеков являются попыткой хоть как-то снизить шоковый ценовой удар по кошельку украинцев — исключительно для того, чтобы он не обернулся новыми шоковыми ударами по рейтингу власти. Однако, по мнению специалистов, эти меры являются запоздалыми, потому что ликвидировать дефицит муки на сегодня уже нельзя. Ее все равно придется втридорога покупать за границей, что тоже скажется на повышении цен. Причем, спекулянты-бизнесмены получат в результате этой операции новую прибыль — исходя из все той же порочной логики украинского аграрного рынка, где богатые богатеют за счет обнищания самых бедных. Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды

«Что определяющее? Определяющее — наличие муки для выпечки хлеба в Украине. Проблема в том, что вовремя не использовали инструменты — Аграрный фонд, Госрезерв, интервенции. На сегодня ситуация плохая: качественной пшеницы, а, соответственно, муки второго-третьего класса у нас будет дефицит. Вывезли. То есть подход такой: вывозили — зарабатываем, а потом будем ввозить — и будем зарабатывать. Что скажут те миллионы украинцев, если хлеб будет по 50 гривен? Этот хлеб, наш, обычный», — говорит об этом глава Союза украинского селянства Иван Томич. По его мнению, цены на хлебобулочные изделия в Украине вырастут в 2022 году еще на 35%.

Впрочем, все не так плохо, как кажется. Все еще хуже — рост цен на газ неизбежно ударит по будущему урожаю зерновых, потому что они резко увеличили себестоимость удобрений, и украинские аграрии уже снизили их закупки.

«Прошлый год порадовал урожайностью, однако удобрения и средства защиты растений все же были тогда закуплены в разы дешевле, чем они стоят сейчас, что ставит под угрозу урожай-2022», — прямо говорит об этом руководитель фермерского хозяйства «Катюша БВ» Владимир Байсара.

Фермеры прямо указывают на то, что повышение цен на удобрения отразится на цене продуктов, предсказывая им еще более серьезное подорожание — особенно на фоне инфляции и падения курса гривны. Экономическая ситуация в стране вынуждает сельхозпроизводителей к постоянной замене ценников — в противном случае им придется сразу закрыться.

«На сегодня производители продуктов питания оказались в замкнутом круге: если они оставят цены на свою продукцию на том же уровне, то будут работать себе в убыток, а если будут повышать цены, пытаясь перекрыть рост себестоимости — что происходит уже сегодня — то как тогда быть с малообеспеченными слоями населения, которые больше не смогут позволить себе даже самые основные продукты?», — пишут об этом журналистки УНИАН Надежда Бурбела и Алена Кириченко.

Как известно, эксперты ООН насчитали в прошлом году около десяти миллионов постоянно недоедающих украинцев. К сожалению, в 2022-м их станет гораздо больше — потому что «рыночек порешал», а украинские чиновники заняты переименованием улиц и вечным отражением вечно нападающего агрессора.

Так что даже обычный хлеб становится для многих жителей Страны Достоинства недоступной каждый день роскошью.