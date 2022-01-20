Жан-Люк Меланшон, депутат Национального собрания от левой партии «Непокоренная Франция», считает, что стране необходимо выйти из состава Североатлантического альянса

Популярный политик, который вновь собирается баллотироваться на выборах президента, заявил об этом, комментируя напряженную ситуацию вокруг Украины. По его мнению, нарастающий кризис спровоцирован в интересах США, создавая риски для безопасности Франции и всего европейского континента. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

«Мы должны выйти из НАТО. Я хочу прежде всего восстановить наш военный суверенитет. Франция, которая обладает силами ядерного сдерживания, должна быть самостоятельной и не зависеть в вопросах производства вооружений от США. Антироссийская политика не отвечает французским интересам, такой курс опасен и абсурден. Почему мы должны защищать границы Украины?», — спрашивает он у обратившихся за комментарием журналистов.

Разрыв с имперским военным блоком становится одним из главных пунктов программы левого депутата. Несколько дней назад Меланшон уже поднимал эту тему в эфире канала France Inter — заявляя о том, что восточноевропейская экспансия Североатлантического альянса поставила мир на грань военного столкновения. И в этой ситуации необходимы срочные шаги для налаживания мирного и равноправного диалога. «Нечего терять, кроме своих жилетов». Протест как дух времени © РИА Новости, Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

«Я не согласен с тем, чтобы делать из России врага. Я не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово — когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведет к тому, что НАТО окажется у границ России. Нам нужна деэскалация. Если мы выйдем из НАТО, мы не будем втянуты в логику Холодной войны, которой придерживаются американцы в отношении России и Китая», — отмечает Меланшон, высказываясь против политики действующего французского кабинета.

На прошлых президентских выборах он набрал в первом туре почти 20% голосов избирателей, и считается сегодня ведущим кандидатом от левых, опираясь на широкую общественную поддержку. Критикуя НАТО, Меланшон отражает позицию значительной части французов, которые испытывают скепсис в отношении деятельности этого военного блока, и считают необходимым освободить свою страну от политического диктата США.

Это, в первую очередь, касается участников движения Желтых жилетов, среди которых можно встретить множество активных сторонников «Непокоренной Франции» и других левых. Однако подобные взгляды разделяют сегодня множество аполитичных французов. Такие настроения усилились после недавней скандальной истории, когда Вашингтон сорвал многомиллиардный контракт между Францией и Австралией, действуя за спиной своих союзников по Североатлантическому альянсу.

Американские власти заставили Канберру отказаться от покупки французских подводных лодок, в пользу нового контракта на строительство американских атомных субмарин. И это вызвало в Париже беспрецедентное возмущение, спровоцировав демонстративные дипломатические демарши.

«США не подписали практически ни одного соглашения, в котором мы были заинтересованы, и это касается не только военной сферы. И хватит уже твердить, что у нас с Северной Америкой общие ценности. Мы выступаем отнюдь не за одни и те же принципы. США прежде всего защищают своё право делать то, что им заблагорассудится. Эта страна из 244 лет своей истории 222 года находилась в состоянии войны. Это одно из немногих государств, которое отобрало у своего соседа — Мексики — больше половины территории», — рассказывает Меланшон в беседе с журналистом L'Opinion — напоминая о том, кто является главным государством-агрессором в современной истории человечества.

Политическая программа левого кандидата в президенты изложена на страницах его книги «Общее будущее». Она предусматривает принятие новой конституции Франции — на основе принципов низовой демократии участия и реального социального равенства, перераспределения сверхдоходов, сокращения пенсионного возраста и рабочей недели, а также полного отказа от неолиберальной повестки Эммануэля Макрона, которая привела к уличному восстанию «жилетов» в 2018 году. Олеся Орленко: «Жёлтые жилеты» во Франции - не украинский Майдан, ничего общего © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кроме того, Меланшон подробно говорит в своей работе о необходимости выхода из Евросоюза и НАТО — потому что освобождение от внешней зависимости является важнейшим условием для сущностных преобразований внутри страны.

По словам левого политика, политический курс Франции определяется сегодня интересами транснациональных корпораций, и полностью игнорирует проблемы простых французов, которые страдают от безработицы, деиндустриализации и сворачивая основных социальных прав, которые были завоеваны поколением 1945-го и поколением 1968-го годов. И это мнение в целом разделяют другие влиятельные французские левые, включая Французскую коммунистическую партию.

Кроме того, Меланшон напоминает — НАТО не защищает своих союзников, а французские военные находятся в альянсе на вторых ролях, и даже вынуждены опасаться удара в спину от собственных коллег по Альянсу.

«Нам там делать нечего. Во-первых, потому, что это ненадёжный альянс — знать наверняка, что обязаны делать союзники, вы не можете. Второй момент: в альянсе состоят люди, которые могут оказаться противниками или врагами; до недавних пор такие гипотезы считались нелепыми, но, как мы увидели на примере Турции, ничего нелепого в них не было. Турция совершила два крайне агрессивных демарша в отношении французской армии. Третий момент: войсками в Средиземноморье командуют американцы, и они вовсе не собираются эти обязанности с кем-то делить. Там, конечно, есть французский генерал, который отвечает за «стратегические исследования», к которым США отношения не имеют. Но с точки зрения конкретных и предметных вещей, мы в НАТО не представляем из себя ничего», — пояснял в своих комментариях лидер «Непокорённой Франции». «Это другое». Протесты в Минске и погромы в Париже © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Такая позиция сделала его известным за пределами Франции. Накануне прошлой избирательной кампании левого политика поддержали американский режиссер Оливер Стоун, актеры Дэнни Гловер и Марк Руффало, социальный философ Ноам Хомский, известные феминистки Ив Энслер и Нэнси Фрейзер. Они подписали обращение к французам, призывая их «не повторять трагедию Клинтон против Трампа — не заставлять французских избирателей делать выбор между либерализмом корпоративного истеблишмента и ксенофобским правым популизмом».

По мнению заокеанских знаменитостей Франция может выйти из кризиса с помощью левой повестки, которую предлагает согражданам Меланшон. И важно отметить, что в его проекте будущего нет места военному блоку НАТО, который несет Европе конфронтацию и войну.