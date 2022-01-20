Популярный политик, который вновь собирается баллотироваться на выборах президента, заявил об этом, комментируя напряженную ситуацию вокруг Украины. По его мнению, нарастающий кризис спровоцирован в интересах США, создавая риски для безопасности Франции и всего европейского континента.
«Мы должны выйти из НАТО. Я хочу прежде всего восстановить наш военный суверенитет. Франция, которая обладает силами ядерного сдерживания, должна быть самостоятельной и не зависеть в вопросах производства вооружений от США. Антироссийская политика не отвечает французским интересам, такой курс опасен и абсурден. Почему мы должны защищать границы Украины?», — спрашивает он у обратившихся за комментарием журналистов.
Разрыв с имперским военным блоком становится одним из главных пунктов программы левого депутата. Несколько дней назад Меланшон уже поднимал эту тему в эфире канала France Inter — заявляя о том, что восточноевропейская экспансия Североатлантического альянса поставила мир на грань военного столкновения. И в этой ситуации необходимы срочные шаги для налаживания мирного и равноправного диалога.
«Я не согласен с тем, чтобы делать из России врага. Я не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово — когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведет к тому, что НАТО окажется у границ России. Нам нужна деэскалация. Если мы выйдем из НАТО, мы не будем втянуты в логику Холодной войны, которой придерживаются американцы в отношении России и Китая», — отмечает Меланшон, высказываясь против политики действующего французского кабинета.
На прошлых президентских выборах он набрал в первом туре почти 20% голосов избирателей, и считается сегодня ведущим кандидатом от левых, опираясь на широкую общественную поддержку. Критикуя НАТО, Меланшон отражает позицию значительной части французов, которые испытывают скепсис в отношении деятельности этого военного блока, и считают необходимым освободить свою страну от политического диктата США.
Это, в первую очередь, касается участников движения Желтых жилетов, среди которых можно встретить множество активных сторонников «Непокоренной Франции» и других левых. Однако подобные взгляды разделяют сегодня множество аполитичных французов. Такие настроения усилились после недавней скандальной истории, когда Вашингтон сорвал многомиллиардный контракт между Францией и Австралией, действуя за спиной своих союзников по Североатлантическому альянсу.
Американские власти заставили Канберру отказаться от покупки французских подводных лодок, в пользу нового контракта на строительство американских атомных субмарин. И это вызвало в Париже беспрецедентное возмущение, спровоцировав демонстративные дипломатические демарши.
«США не подписали практически ни одного соглашения, в котором мы были заинтересованы, и это касается не только военной сферы. И хватит уже твердить, что у нас с Северной Америкой общие ценности. Мы выступаем отнюдь не за одни и те же принципы. США прежде всего защищают своё право делать то, что им заблагорассудится. Эта страна из 244 лет своей истории 222 года находилась в состоянии войны. Это одно из немногих государств, которое отобрало у своего соседа — Мексики — больше половины территории», — рассказывает Меланшон в беседе с журналистом L'Opinion — напоминая о том, кто является главным государством-агрессором в современной истории человечества.
Политическая программа левого кандидата в президенты изложена на страницах его книги «Общее будущее». Она предусматривает принятие новой конституции Франции — на основе принципов низовой демократии участия и реального социального равенства, перераспределения сверхдоходов, сокращения пенсионного возраста и рабочей недели, а также полного отказа от неолиберальной повестки Эммануэля Макрона, которая привела к уличному восстанию «жилетов» в 2018 году.
Кроме того, Меланшон подробно говорит в своей работе о необходимости выхода из Евросоюза и НАТО — потому что освобождение от внешней зависимости является важнейшим условием для сущностных преобразований внутри страны.
По словам левого политика, политический курс Франции определяется сегодня интересами транснациональных корпораций, и полностью игнорирует проблемы простых французов, которые страдают от безработицы, деиндустриализации и сворачивая основных социальных прав, которые были завоеваны поколением 1945-го и поколением 1968-го годов. И это мнение в целом разделяют другие влиятельные французские левые, включая Французскую коммунистическую партию.
Кроме того, Меланшон напоминает — НАТО не защищает своих союзников, а французские военные находятся в альянсе на вторых ролях, и даже вынуждены опасаться удара в спину от собственных коллег по Альянсу.
«Нам там делать нечего. Во-первых, потому, что это ненадёжный альянс — знать наверняка, что обязаны делать союзники, вы не можете. Второй момент: в альянсе состоят люди, которые могут оказаться противниками или врагами; до недавних пор такие гипотезы считались нелепыми, но, как мы увидели на примере Турции, ничего нелепого в них не было. Турция совершила два крайне агрессивных демарша в отношении французской армии. Третий момент: войсками в Средиземноморье командуют американцы, и они вовсе не собираются эти обязанности с кем-то делить. Там, конечно, есть французский генерал, который отвечает за «стратегические исследования», к которым США отношения не имеют. Но с точки зрения конкретных и предметных вещей, мы в НАТО не представляем из себя ничего», — пояснял в своих комментариях лидер «Непокорённой Франции».
Такая позиция сделала его известным за пределами Франции. Накануне прошлой избирательной кампании левого политика поддержали американский режиссер Оливер Стоун, актеры Дэнни Гловер и Марк Руффало, социальный философ Ноам Хомский, известные феминистки Ив Энслер и Нэнси Фрейзер. Они подписали обращение к французам, призывая их «не повторять трагедию Клинтон против Трампа — не заставлять французских избирателей делать выбор между либерализмом корпоративного истеблишмента и ксенофобским правым популизмом».
По мнению заокеанских знаменитостей Франция может выйти из кризиса с помощью левой повестки, которую предлагает согражданам Меланшон. И важно отметить, что в его проекте будущего нет места военному блоку НАТО, который несет Европе конфронтацию и войну.