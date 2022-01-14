В Украине появилась компания с говорящим названием Feodal, которая занимается вопросами земельной приватизации. Причем, она сразу рассказала про вложения от иностранных инвесторов — хотя нам говорят, что им запрещено скупать украинские черноземы.
Я прочитал эту новость на портале с таким же знаковым названием Latifundist, освещающем события украинского агробизнеса. И подумал о том, что слова «феодал» и «латифундист» очень точно указывают на характер социально-экономических отношений, которые сложились сейчас в украинской глубинке. Так что авторы этих креативов просто называют все своими настоящими именами.
Да, украинское село действительно контролируется сейчас новыми магнатами из числа крупных землевладельцев-нуворишей. За минувшие годы они сосредоточили в своих руках лучшие пахотные земли и пастбища для скота. Их брали в аренду, чтобы застолбить за собой перед началом приватизационной кампании. А теперь оформляют эти участки в собственность, и собираются передать ее детям — новым виконтам и баронетам, которые обучатся манерам в хороших западных вузах.
Вокруг аграрных баронов формируется вассальная знать — «дружинники» из числа вневедомственной охраны, где сейчас трудоустраивают ветеранов АТО, ручные депутаты различных уровней, коррумпированные правоохранители и судьи, которые служат новым украинским феодалам, покрывая их преступления и помогая убирать конкурентов. И такие же прикормленные юристы и журналисты, готовые выполнить любое пожелание господина.
Всех их обслуживает народ, низведенный до положения крепостных. Это не слишком большое преувеличение. Работники украинских аграрных фирм обычно не имеют никаких трудовых прав и не состоят ни в каких профсоюзах. Они могут получить место только на условиях нанимателя, которые не подлежат обсуждению — «делай, как я сказал, или уходи вон».
Ненормированный рабочий день, нарушения охраны труда, жесткие штрафы на фоне очень скромных зарплат, унизительное обращение со стороны управляющих — все это является нормой для предприятий украинской аграрной периферии. Большинство селян терпят и молчат. В селе царит безработица, и единственной альтернативой работе на феодала-латифундиста является трудовая миграция — на столичные стройки или клубничные плантации под Краковом и Варшавой. Где к понаехавшим украинским работникам относятся не лучше, чем дома.
Кроме того, конфликты с магнатами несут для простых людей большую опасность. Ведь любая попытка отстаивать свое достоинство и права чревата для них проблемами.
Зачастую строптивцев избивают и травят, забирая имущество и выживая их из села. К примеру, у рядовых фермеров могут запросто отобрать урожай — если на него наложат руку латифундисты. Подобные истории случаются в Украине каждую осень, когда на полях разворачиваются настоящие битвы. Их результат, как правило, предрешен. Потому что селяне не могут противостоять произволу хорошо вооруженных бандитов, у которых всегда имеется влиятельный покровитель.
Искать защиты негде — представители закона гарантированно встанут на сторону феодала, потому что он сам является законом на своей территории. А самые настырные бунтовщики могут неожиданно погибнуть в результате несчастного случая, или таинственно исчезнуть, упокоившись в безымянной лесной могиле. Чтобы их печальная судьба явилась уроком для остальных.
Некоторые аграрные бизнесмены используют на своих полях рабский труд, отбирая у работников документы, чтобы удерживать их в нелегальных трудовых лагерях — о чем регулярно сообщает Национальная полиция Украины.
Все как в сериале «Йеллоустон», повествующем о жизни потомственного латифундиста в штате Монтана. Только это сцены из совершенно реальной жизни — и вместо Кевина Костнера вы увидите в них малоприятные физиономии преступников и воров, которые стали главными бенефициарами тридцатилетних украинских реформ. И теперь могут позволить себе практически все.
Самодовольная кричащая роскошь соседствует в провинции с такой же кричащей нищетой, когда людям не хватает средств на еду. Ведь данные исследования ООН, которая насчитала в прошлом году около десяти миллионов недоедающих украинцев, отнюдь не является выдумкой социологов.
«Я, будучи работающим мужчиной, имел доступ к мусорному баку в одном из супермаркетов и два года таскал со смены овощи, фрукты, крупы, муку домой за сто километров на электричке… Ковырялся по ночам в мусорных баках, так как мусорокамера контролировалась охранниками торгового центра в котором я работал.
По инструкции они должны продукты приводить в негодность, рубить в ящиках лопатой и поливать раствором хлора. Но, охрана и грузчики сами брали списания из мусорки, там как раз начальство не видело, заливали на камеру продукты водой и делали вид что рубят.
Совладелец торгового центра имеет свои охотничьи угодья в Черниговской области, разводит для отстрела кабанов, оленей, косуль, имеет штатного ихтиолога для контроля здоровья рыбы в его озере, вертолётную площадку на четыре борта, массу недвижимости по всему миру, коллекцию ружей, и входит в список «Форбс», — рассказал вчера в комментариях моего канала один из подписчиков.
Кстати, об охоте — она является наглядным свидетельством новых феодальных порядков в украинском селе. Местные магнаты охотятся сейчас с размахом ясновельможных князей Радзивиллов. Они бесконтрольно отстреливают десятки, или даже сотни животных, похваляясь их забитыми тушами. Для этой бойни используют разнообразное оружие, которое нередко не имеет никакой регистрации — потому что эти стволы привезли откуда-то с Донбасса, в качестве сувениров.
Социальные реалии аграрной периферии все чаще напоминают о темных временах Средневековья — хотя эти тенденции заметны и в украинской столице.
В интернете обсуждают фотографии многоэтажного дома на киевской улице Магистральная, который отапливают дровами — потому что застройщик не провел к нему газ. Но это вовсе не единичный случай. Мой однокашник купил жилье в похожей многоэтажке, расположенной прямо за Институтом ядерных исследований Национальной академии наук Украины — где работает один из первых атомных реакторов в Европе, построенный еще в 1960 году, в тоталитарные советские времена.
Так вот, в этой стимпанк-новостройке тоже действует котельная на дровах — как зримый символ деградации декоммунизированного государства, которое вернуло украинцев прямиком в прошлое.
Такие диковатые новости звучат сейчас почти ежедневно. К примеру, в одном из районов Киева сдается переделанный под комнату балкон, по цене 4 тысячи гривен в месяц. Конечно, он выглядит пародией на жилье — однако, по мнению экспертов, подобные скворечники получат со временем огромную популярность.
Потому что в них будут жить голодные бедняки, приехавшие из сел, где правят феодалы-латифундисты.