Открытие новых станций подземки переносится в Киеве минимум на два года

Киевлян опять обманули — в этом году в украинской столице вновь не ожидается открытия новых станций городского метрополитена. Три года назад Виталий Кличко пообещал, что до 26 ноября 2021 года Киев наконец получит две станции метро на жилом массиве Виноградарь — «Мостицкую» и «Проспект Правды». Общая сумма строительства оценивалась тогда в около шести миллиардов гривен, из которых на строительство метро было выделено чуть более четырех миллиардов. Что является по современным меркам приличной суммой.

Городские власти активно использовали эту информацию с целью самопиара, рассказывая об этом с такой гордостью, будто станции уже построены и открыты. И еще летом киевский мэр торжественно гарантировал, что в нынешнем году на Виноградаре заработает по крайней мере одна из двух обещанных станций.

«Неоднократно выезжал на строительство ветки метро. Из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам… Но компания «Киевметрострой» гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию. Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть», — правдиво рассказывал в июне Кличко, успокаивая столичных жителей. 60 лет киевскому метро, которое не строится уже восьмой год © РИА Новости, В. Павлов / Перейти в фотобанк

Между тем, как сообщает газета «Вести», «Киевметрострой» подал судебный иск с требованием перенести сроки открытия станции на 2023 год. Первое судебное заседание по этому делу состоится 10 сентября. А это значит, что Киев почти наверняка останется без новых станций еще на два года, а то и больше.

По данным расследования киевских журналистов, на сегодня метростроевцы ведут работу по сооружению одного из перегонных тоннелей до станции «Мостицкая», а к работе над параллельным тоннелем пока что даже не приступали. Таким образом, о запуске станций речь сегодня в принципе не идет — тем более в ближайшие месяцы. Возможно, Виталию просто не объяснили, что поезда не могут ходить в оба конца по одному и тому же тоннелю. Даже если разделить его на две части.

В мэрии уже готовятся оправдываться за этот провал, дежурно списывая его на последствия пандемии. Однако выделенные на метро четыре миллиарда гривен съел не коронавирус. Их банально распилили между собой коррупционеры, которые тесно связаны с киевскими чиновниками.

О фантастическом воровстве на строительстве новых станций заговорили еще до локдауна. Больше того, в 2019 году следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на банковские счета подрядчика с целью предотвращения мошеннического завладения этими средствами. По мнению следователей, компания перевела их на депозит и оперативно выводила на подставные счета, в то время как рабочие бастовали из-за задержек с зарплатой, жалуясь, что им не на что кормить свои семьи.

«Люди перестали стабильно получать зарплату еще в ноябре 2020-го. В декабре произошел первый отказ выхода на работу арматурщиков, им угрожали увольнением, но все-таки дали по 1200 грн. Перед Новым годом мы просили объяснений, почему идут такие перебои с выплатами, дважды обещали, что приедет сам Виктор Брагинский, глава Киевского метрополитена. Он уже депутат, может хлопотать и решать все проблемы. Дважды обещали, и дважды он не приехал.

Спустя два месяца полных невыплат группа по гидроизоляции поехала зарабатывать деньги на сторонний объект под Житомиром. Там хотя бы что-то платили каждый вечер. Ребята стали разбредаться. Тем, кто подхватил «корону», сказали, что у них простуда, пусть лечатся за свой счет. А в карманах уже давно гулял ветер. В итоге предложили взять отпуск за свой счет, якобы морозы, снега, неизвестно, когда можно приступить к работе. Извините, но, когда тебе ночью снится еда, а утром ты не знаешь, что делать и как платить коммуналку, мне как-то не хочется помогать ни мэру, ни его замам, ни его депутатам дальше оставаться в политике», — рассказал «Вестям» один из бывших сотрудников «Киевметростроя» Олег Краснин.

Остается напомнить, что последняя станция метро открылась в Киеве скандально давно — почти восемь лет назад, в ноябре 2013 года, буквально накануне Евромайдана. После этого строительство подземки остановилось, а многие украинские метростроевцы давно перебрались на работу в Москву, где ежегодно открывают целые подземные ветки, и спрос на квалифицированных специалистов стабильно растет. Хотя это не вина самого «Киевметростроя», и за все происходящее отвечают его высокопоставленные кураторы в мэрии.

Перспективы киевского метрополитена остаются в этом смысле совершенно безрадостными. Судя по текущим новостям, многострадальную ветку на Виноградарь действительно могут тянуть еще года два, потому что на нее опять не хватает наличных средств. О строительстве долгожданного метро на Троещину никто уже даже не заикается, потому что это выглядит не реалистичнее полетов на Марс. Таким образом, киевляне получат возможность отметить в 2023 году юбилейные десять лет без новых станций метро. Однако это совершенно не смущает Виталия Кличко. Он не собирается отвечать за новые проволочки и по-прежнему рассчитывает сохранить контроль над украинской столицей, пользуясь христианским долготерпением многократно обманутых обывателей.

Однако киевские проблемы не сводятся к строительству метрополитена. В Николаевском костеле на днях сгорел самый знаменитый украинский орган, который тоже относится к тяжелому наследию коммунизма. В 1978 году Владимир Щербицкий распорядился открыть в этом здании республиканский Дом органной и камерной музыки. Помещение готического храма капитально отремонтировали и заказали для него музыкальный инструмент из Чехословакии. Там же открыли школу органной музыки, из которой вышли отличные исполнители. И мы не раз слушали, как они играли на органе Баха и Букстехуде. Лучше всех президентов. Украина помнит Владимира Щербицкого © РИА Новости, Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк

После распада СССР в органном зале ни разу не делали ремонт, хотя там стали проводить церковные службы, и нагрузка на помещение возросла. В нулевые годы я писал статью об этом органе, и уже тогда музыканты говорили, что инструмент надо срочно отремонтировать. Ведь это не скрипка, не гусли, не барабан, а сложный электрифицированный механизм, требующий особого содержания и ухода.

Все эти предупреждения звучали неоднократно. Однако киевские власти предпочитали тратить деньги на патриотические шоу, на уничтожение монументов и переименование улиц, ведь как раз сегодня в украинской столице торжественно снесли вандализированный памятник дружбе Киева и Москвы. А в органе даже не заменили проводку. И после сорока лет работы она прохудилась и вспыхнула, как это неизбежно происходит в подобных случаях. Хотя Кличко скажет вам, что он здесь, конечно же, ни при чем.

Декоммунизация Киева продолжается.