Один из самых запоминающихся кадров в культовом фильме «Брат-2» — когда главный герой поднимается по лестнице, повторяя детский стишок В.Н. Орлова: «Я не знал, что у меня есть огромная семья...»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Глупые украинские пропагандисты галдят о «руке Москвы», «совках» и «русифицированных», а у сотен тысяч есть обычное человеческое понимание: бомбить города — чудовищно, сжигать людей — жутко, надо сопереживать тем, у кого убивают маленьких детей, и не одобрять убийц. Это не идеология — это гуманизм, который отличает человека от дикого животного. И настоящих людей немало: они как могут сопротивляются всеобщему оскотиниванию, отбиваются в одиноких окопчиках соцсетей, избегают казенного «слава Украине», стараются оберегать чувство собственного достоинства от рёва толпы фальшивых «патриотов».

В России (и не только) порою встречаются шапкозакидатели, которые ехидно вопрошают — мол, а чего же эти честные люди не восстают против режима? Но не диванному воинству — не восставшему против фальсификации выборов 1996 или власти этнических криминальных группировок в «лихие девяностые» — лихо размахивать шашкой. Не их третируют штурмовики (которых вдобавок патронирует государство), не их сажают за георгиевскую ленту, не их травят за симпатии к России — потому каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

Хвост виляет Украиной. Меньшинство одолело всех? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Основной задачей существующего противостояния грубой силы против нравственного превосходства является необходимость сплочения молчаливого большинства, и вот такую задачу должны взять на себя силы, системно противостоящие режиму. В чем, безусловно, понадобится серьезная поддержка — информационная, методическая и прочая — со стороны России (если она действительно хочет добиться коренного перелома в ходе геополитической схватки).

Ложь — оружие неонацистов. Как стряпают новую украинскую историю © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди на Украине до сих пор упорно бьются в окружении — за доброе имя своих предков, за человеческое достоинство, за свой родной язык и каноническую Церковь. Пора прийти им на помощь — не кованым сапогом (в «освободительный поход» уже давно никто не верит), но изощренным государственническим разумом.

Побеждает не тот, кто от проблем прячет голову в песок. Страусиная политика ещё никого до победы (как и до Киева) не довела.