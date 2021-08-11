Пока не пришли испытания 2014 года, многие из нас не знали и истинную цену «дружб ненужных», и степень дикости цивилизованных с виду людей. И напротив — сколько незнакомых или забытых знакомых людей оказались единомышленниками, исповедуют схожие ценности, имеют общее представление о порядочности.
Глупые украинские пропагандисты галдят о «руке Москвы», «совках» и «русифицированных», а у сотен тысяч есть обычное человеческое понимание: бомбить города — чудовищно, сжигать людей — жутко, надо сопереживать тем, у кого убивают маленьких детей, и не одобрять убийц. Это не идеология — это гуманизм, который отличает человека от дикого животного. И настоящих людей немало: они как могут сопротивляются всеобщему оскотиниванию, отбиваются в одиноких окопчиках соцсетей, избегают казенного «слава Украине», стараются оберегать чувство собственного достоинства от рёва толпы фальшивых «патриотов».
В России (и не только) порою встречаются шапкозакидатели, которые ехидно вопрошают — мол, а чего же эти честные люди не восстают против режима? Но не диванному воинству — не восставшему против фальсификации выборов 1996 или власти этнических криминальных группировок в «лихие девяностые» — лихо размахивать шашкой. Не их третируют штурмовики (которых вдобавок патронирует государство), не их сажают за георгиевскую ленту, не их травят за симпатии к России — потому каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Мои знакомые и незнакомые друзья на Украине обижаются на эту, мягко говоря, бестактность пребывающих в глубоком тылу, однако продолжают свой одинокий, почти безнадёжный бой с превосходящими силами майданщиков. Кто словом, кто делом; иногда даже молитвами можно бороться — верующих канонической церкви нынешний режим тоже не жалует. И когда мы говорим о «братском народе», мы имеем в виду эти миллионы людей, которые упорно ведут свою, увы, разрозненную борьбу. Но в их усилиях угадывается мощнейший потенциал широкого фронта сопротивления фашизму.
Основной задачей существующего противостояния грубой силы против нравственного превосходства является необходимость сплочения молчаливого большинства, и вот такую задачу должны взять на себя силы, системно противостоящие режиму. В чем, безусловно, понадобится серьезная поддержка — информационная, методическая и прочая — со стороны России (если она действительно хочет добиться коренного перелома в ходе геополитической схватки).
Организовать, вдохновить, координировать сопротивление на территории нынешней Украины фактически невозможно, любая активность подобного рода безжалостно подавляется. Но опираться на этот молчаливый консенсус возможно, причем не только добрыми словами, но и конкретными усилиями: созданием авторитетного центра влияния, координацией усилий миллионов проживающих на территории РФ украинцев и возможностей их сообществ, информационными ресурсами, медицинской помощью для нуждающихся в ней противников режима, эвакуацией и содействием в обустройстве детей оппозиционных активистов и многим другим. На самом деле устроить майданному режиму «идеальный шторм» — это лишь вопрос политической воли.
Люди на Украине до сих пор упорно бьются в окружении — за доброе имя своих предков, за человеческое достоинство, за свой родной язык и каноническую Церковь. Пора прийти им на помощь — не кованым сапогом (в «освободительный поход» уже давно никто не верит), но изощренным государственническим разумом.
Побеждает не тот, кто от проблем прячет голову в песок. Страусиная политика ещё никого до победы (как и до Киева) не довела.