Константин Кеворкян: кто он
Константин Кеворкян: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Пока не пришли испытания 2014 года, многие из нас не знали и истинную цену «дружб ненужных», и степень дикости цивилизованных с виду людей. И напротив — сколько незнакомых или забытых знакомых людей оказались единомышленниками, исповедуют схожие ценности, имеют общее представление о порядочности.

Глупые украинские пропагандисты галдят о «руке Москвы», «совках» и «русифицированных», а у сотен тысяч есть обычное человеческое понимание: бомбить города — чудовищно, сжигать людей — жутко, надо сопереживать тем, у кого убивают маленьких детей, и не одобрять убийц. Это не идеология — это гуманизм, который отличает человека от дикого животного. И настоящих людей немало: они как могут сопротивляются всеобщему оскотиниванию, отбиваются в одиноких окопчиках соцсетей, избегают казенного «слава Украине», стараются оберегать чувство собственного достоинства от рёва толпы фальшивых «патриотов».

В России (и не только) порою встречаются шапкозакидатели, которые ехидно вопрошают — мол, а чего же эти честные люди не восстают против режима? Но не диванному воинству — не восставшему против фальсификации выборов 1996 или власти этнических криминальных группировок в «лихие девяностые» — лихо размахивать шашкой. Не их третируют штурмовики (которых вдобавок патронирует государство), не их сажают за георгиевскую ленту, не их травят за симпатии к России — потому каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

Хвост виляет Украиной. Меньшинство одолело всех?
Хвост виляет Украиной. Меньшинство одолело всех?
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Мои знакомые и незнакомые друзья на Украине обижаются на эту, мягко говоря, бестактность пребывающих в глубоком тылу, однако продолжают свой одинокий, почти безнадёжный бой с превосходящими силами майданщиков. Кто словом, кто делом; иногда даже молитвами можно бороться — верующих канонической церкви нынешний режим тоже не жалует. И когда мы говорим о «братском народе», мы имеем в виду эти миллионы людей, которые упорно ведут свою, увы, разрозненную борьбу. Но в их усилиях угадывается мощнейший потенциал широкого фронта сопротивления фашизму.

Основной задачей существующего противостояния грубой силы против нравственного превосходства является необходимость сплочения молчаливого большинства, и вот такую задачу должны взять на себя силы, системно противостоящие режиму. В чем, безусловно, понадобится серьезная поддержка — информационная, методическая и прочая — со стороны России (если она действительно хочет добиться коренного перелома в ходе геополитической схватки).

Ложь — оружие неонацистов. Как стряпают новую украинскую историю
Ложь — оружие неонацистов. Как стряпают новую украинскую историю
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Организовать, вдохновить, координировать сопротивление на территории нынешней Украины фактически невозможно, любая активность подобного рода безжалостно подавляется. Но опираться на этот молчаливый консенсус возможно, причем не только добрыми словами, но и конкретными усилиями: созданием авторитетного центра влияния, координацией усилий миллионов проживающих на территории РФ украинцев и возможностей их сообществ, информационными ресурсами, медицинской помощью для нуждающихся в ней противников режима, эвакуацией и содействием в обустройстве детей оппозиционных активистов и многим другим. На самом деле устроить майданному режиму «идеальный шторм» — это лишь вопрос политической воли.

Люди на Украине до сих пор упорно бьются в окружении — за доброе имя своих предков, за человеческое достоинство, за свой родной язык и каноническую Церковь. Пора прийти им на помощь — не кованым сапогом (в «освободительный поход» уже давно никто не верит), но изощренным государственническим разумом.

Побеждает не тот, кто от проблем прячет голову в песок. Страусиная политика ещё никого до победы (как и до Киева) не довела.

 