Я люблю мою страну. Нет, не так... Страны и государства придуманы не для того, чтобы делать людей счастливыми

Австро-венгру снилась Украина © РИА Новости, Сергей Титов / Перейти в фотобанк

Очевидно, редакция вырежет мой бунтарский пассаж. Или нет. В любом случае пришло время проверить ее на «свободословие».

А я продолжу. Тем более нужная фраза пришла сама собой. Я люблю людей моей страны. Они рождены для уюта и благополучия, а вынуждены существовать в режиме полувоенного выживания. И правят ими, трудолюбивыми и мудрыми, комики, маникюрши и собачьи парикмахеры. А также примкнувшие к ним авантюристы с глазами догхантеров. И это уже не смешно.

Но хватит о грустном. Я придумал игру. Она называется «украинская рулетка» и не имеет ничего общего ни с развлечениями подвыпивших белогвардейцев, ни с душераздирающим фильмом Майкла Чимино. Я решил, что в ней вообще не будет правил.

«Если играешь по правилам, чуда не жди!» — сказал герой обожаемого мною Чапека.

А именно глубинное, многовековое ожидание чуда багровой бусиной застыло в каждой украинской душе. И я последний, кто стал бы пытаться выковырить ее оттуда. Да это и невозможно…

Эсперанто. Украинский язык в защите не нуждается © Svitovyd

Начнем, ясное дело, с военных секторов. Именно в их окопное сукно все глубже зарывается украинское счастье.

Бэм!.. ВСУ совершила бросок на Донбасс. Операция проведена блестяще, Россия сделала вид, что засмотрелась на Китай, потери минимальны. Короче, виктория!..

Вот только… Что мы будем делать с живущими там людьми? Пленными, гражданскими и прочими разными… Их там около трех миллионов. Не то чтобы много, но по европейским меркам целая страна. Половина Словакии, одна Литва, две с половиной Эстонии…

Мы их всех убьем? Отправим скитаться по таежным просторам РФ, которым тесно на глобусе? Потрясем западный мир созданием циклопических концлагерей для перевоспитания заблудших? Выдадим ватникам собачьи жетончики вместо паспортов, поселив в их сердцах тлеющую ненависть, готовую вспыхнуть в любую секунду?..

Ладно, первый блин комом, крутим дальше. Бэм!.. Россия вмешалась, но ВСУ сокрушили врага! (Я же обещал, рулетка волшебная, все варианты победны!) Так что сокрушили при всех их «Искандерах» и космических войсках!!!..

И… что? Звезда юморины Зеленский въедет в Кремль на белом «Хаммере» и возьмет на себя ответственность за одну шестую земной суши и тысячи ядерных боеголовок? Конечно, в матрице современного мира возможны любые сюжеты, но от этого мне самому стало немного не по себе. Давайте мечтать умеренней…

Да и вообще, что это мы все о войне да о войне! Хватит! Бэм!.. Украина забывает о мятежном регионе, ампутирует и забывает его. А затем уверенно, прозрачно и быстро проводит деолигархизацию и на вырученные деньги за два года обгоняет ведущие страны мира по всем основным показателям!

Упс… А что это рулетка не крутится? Заклинило? Ясное дело. А как иначе? Не Медведчуком единым «освоен» обмылок некогда процветающей промышленности УССР. И страна не рухнула окончательно лишь потому, что ее привычно держат за горло лапы ненавистных олигархов, которым она нужна не в виде тела, а хотя бы полуживой.

Термитник не становится ульем по щелчку затвора М-16. Недавняя акция по борьбе с контрабандой (осторожная, выборочная до неприличия) за сутки сократила объем морских грузоперевозок на 20 (!) процентов. Так что не только круг воображаемой рулетки, но и само колесо горестной украинской сансары крутится лишь потому, что его латает и смазывает десяток подельников с паспортами далеких чужбин.

Ладно, давайте попробуем крутить в другую сторону! Украину принимают в Европейский Союз! А вот такого сектора на игровом сукне нет, вибачайте… Сказка умеет становиться былью и оживлять чудеса, но не способна перерастать в мутный бред. Зачем мы нужны единой Европе — вооруженные до зубов, нищие, провинциально-амбициозные, слава богу, не воспринимающие ее «новую культурную парадигму» с толпами потерявших страх беженцев и педерастами 54-х мастей? Нет, мы чужие на этом сомнительном карнавале, быстро теряющем свою уютную привлекательность…

Киев-Пассажирский © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Путина, мы можем однажды (завтра, например!) проснуться в полноправной стране альянса. И все нерушимые пункты Устава при этом будут стоить не больше окурка, которой я только что раздавил в пепельнице. Потому что им — архонтам, виндзорам, швейцарским гномам, рептилоидам (ненужное можете вычеркнуть кровью) — очень нужна целая страна стриженных под полубокс плечистых головорезов, славянских робокопов, готовых по свистку порвать любой непослушный клочок мира. Люто, бездумно и за низкий прайс.

Вот только я не желаю такого будущего моей стране. Даже барабан крутить не стану.

А стоит ли его вообще крутить? Что-то нам не везет даже в придуманной, волшебной, беспроигрышной лотерее! Не наш день? Не наш год? Не наш век?..

Пожалуй, я могу ответить. Не наше казино. «Здесь нечисто играют». И у крупье глаза выпускника Уэст-Пойнта. И сектора на столе расчерчены продуманно и подло. И яркие фишки нам выдают в такой кабальный долг, что правнукам не расплатиться. А главное — мы сами заигрались!..

Мы заигрались в ненависть, в бедность, в доблестную наивность, в построение ада в одной, отдельно взятой, стране.

Да я и сам хорош со своими бредовыми фантазиями! Волшебное казино, волшебное казино… Их не существует в природе! Казино «хозяев мира» реальны, как силикатные кирпичи! Жернова их рулеток легко перемелют в труху наши мечты и судьбы. Собственно, они это уже делают.

Мы лишь думаем, что играем. На самом деле играют нами. Так что хватит, пора выбираться отсюда. Такие игры кровью пахнут.

Украинской кровью…