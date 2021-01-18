Украинские депутаты в Парламентской ассамблее Совета Европы вознамерились подпортить жизнь своим российским коллегам. Желание понятно, представители Украины в этой организации уверены, что в 2019 году решение вернуть российской делегации полный объем полномочий было роковой ошибкой

Теперь, как они считают, у них появилась отличная возможность это решение оспорить. Во вторник, 19 января, по инициативе комитета по юридическим вопросам должно состояться заседание, посвященное задержанию в Шереметьево Алексея Навального. На нем украинцы и попытаются провести свой демарш, призвав ассамблею вновь лишить Россию всех прав. Об этом глава делегации Украины Мария Мезенцева сообщила публике, разместив соответствующую запись на своей странице в «Фейбуке».

Затея наверняка будет шумной, как это часто случается, когда за дело берутся украинские депутаты, но почти со стопроцентной вероятностью безрезультативной. Из истории вопроса становится очевидно, что Россия в качестве полноправного члена крайне важна для ассамблеи. Напомню, что российскую делегацию лишили права голосовать и участвовать в мониторинговых миссиях, а ее членов занимать руководящие должности в организации в 2014 году из-за событий в Крыму. В ответ Россия заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2017 году прекратила вносить членские взносы. Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала Верховную Раду осудить «захват власти» в Белоруссии © скриншот видео Youtube

Это оказалось наиболее болезненным шагом для ПАСЕ, поскольку годовой взнос России составляет 33 млн евро. Это 7% от общего бюджета ассамблеи, в которую входит 47 стран. Непропорционально большая сумма делала нашу страну ключевым спонсором. Без ее платежей пришлось сворачивать значительную часть программ, и само существование организации было поставлено под угрозу.

В 2018 году в России все чаще стали говорить о необходимости вообще выйти из организации, и это отнюдь не было попыткой шантажа. Подсанкционный режим не позволял рассчитывать на полноценное с ней сотрудничество, поэтому большого смысла ждать у моря погоды не было. Ситуация подошла к критической отметке, и в 2019 году весной ассамблея принимает резолюцию, приглашающую Москву вернуться к работе. Украинская делегация всеми возможными способами пыталась противодействовать этому, однако все усилия были напрасными. Более того, на одном из совещаний при обсуждении вопроса глава немецкой делегации буквально обматерил украинцев, один из которых описал инцидент на своей странице в социальных сетях. Украинская делегация в ПАСЕ сменила руководителя © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

В результате 26 июня права российской делегации в ПАСЕ были восстановлены в полном объеме. Речь шла о полной капитуляции. Россия не выполнила главное требование ПАСЕ — вернуть Крым в состав Украины, — и организация смирилась с этим. Кроме того, ассамблея внесла в регламент поправку, наложившую процедурный запрет на изъятие полномочий у национальных делегаций в будущем. В ответ украинцы громко хлопнули дверью, отказавшись участвовать в сессии и покинули зал заседаний. Хватило их, правда, ненадолго, к следующей сессии они сменили гнев на милость и приехали в Страсбург.

Однако изменения регламента делают нынешнюю инициативу Киева почти нереализуемой. Регламент не правила игры в салочки, которые можно менять, когда вздумается. Организация сама лишила себя права подвергать репрессиям кого бы то ни было. Как минимум она должна вернуть себе это право. Довольно сложно представить себе, что депутаты всерьез задумаются о возможности затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Тем более что никто не снимал с повестки дня проблему российских взносов.

Можно предположить, что проект украинской резолюции будет поддержан странами Балтии, Грузией, Великобританией, как это уже происходило в 2019 году, когда украинская делегация внесла множество поправок в документ о восстановлении полномочий россиян с целью воспрепятствовать решению. Тогда ей удалось собрать 62 голоса против 116, сейчас разрыв в пользу России окажется еще больше, поскольку в голосовании будут участвовать и российские депутаты.

Это очень в духе украинской делегации: дать группе поддержки надежду на успешный результат нового похода против России. Но не предупредить при этом, что, вероятнее всего, он закончится поражением нападавших.