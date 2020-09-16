Новые записи разговоров Порошенко и Байдена указывают на внешнюю зависимость Украины

Депутат Андрей Деркач обнародовал новую порцию пленок, на которых записаны неформальные разговоры бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Эта запись была сделана 16 ноября 2016 года, когда Дональд Трамп уже победил на выборах президента, и Байден перешел в статус «хромой утки» — как иронически называют в Америке досиживающих свой срок чиновников.

Тем не менее, Порошенко по-прежнему обращался к собеседнику в тоне подобострастного подчиненного, который беззастенчиво заискивает перед начальствующим лицом.

Байден: Привет, Петр. Это Джо. Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо, как всегда, когда я слышу ваш голос, мой дорогой друг.

Глава украинского государства доложил Байдену о своем общении с Трампом, которого он якобы потроллил комплиментами в адрес Барака Обамы. А затем попросил поддержки в переговорах о предоставлении безвизового режима с Евросоюзом.

«Это будет что-то, что мы сможем продать украинскому народу», — цинично высказался о безвизе Петр Порошенко.

Спустя полгода, когда украинцы получили возможность упрощенных поездок на заработки в ЕС, его пропагандисты превозносили это событие как эпохальную «перемогу» и личное достижение президента. Однако безвиз так и не улучшил положение украинских граждан, которые с треском прокатили Порошенко на выборах.

Президент Украины настойчиво зазывал Байдена в Киев.

«Я очень надеюсь, что вы сможете приехать — возможно, 21 ноября, на годовщину нашей Революции Достоинства. Это было очень важным сигналом… Вы играете огромную роль в установлении мира в моей стране, фактически в спасении моей страны», — говорил он во время телефонного разговора, продолжая напропалую льстить своему собеседнику. Байден назвал Порошенко борцом с коррупцией. Порошенко расхохотался © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Впрочем, вице-президент США ответил Порошенко ответными комплиментами — заявляя, что лет через тридцать украинцы пропоют ему благодарственную осанну, почитая Петра Алексеевича в качестве подлинного отца-основателя нации.

«С божьей помощью дети будут слагать про вас песни — как про человека, который открыл Украине путь к демократии», — пообещал он «сивочолому гетьману».

А затем обрушился на только что избранного Трампа, высказываясь о нем в уничижительном тоне.



«Смотрите — этот парень, говоря по-английски, собака, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать вдоль дороги. Это такое выражение в английском языке. Он схватил машину. Он собака, которая схватила машину и даже не знает, из чего эта машина сделана или что в ней. Поэтому у нас есть шанс сделать его героем», — рассказывал Байден, еще переживающий неожиданное поражение демократов.

Он явно не ожидал, что этот разговор когда-нибудь станет достоянием широкой общественности, и его, несомненно, прослушает сам Дональд Трамп. Не ожидал этого и сам Порошенко, который отвечал на эти реплики «друга Джо» угодливыми смешками.

Всё это в очередной раз указывает на тесные неформальные связи между истеблишментом Демократической партии и представителями зависимых от нее украинских элит. Вполне очевидно, что эти связи далеко зашли за рамки обычных межгосударственных отношений, превратившись в задушевный личный междусобойчик. Ведь Порошенко, который пришел к власти по итогам поддержанного Вашингтоном переворота, являлся вечным политическим должником Джозефа Байдена, который курировал у Обамы киевское направление — совмещая «спасение Украины» с заботой о частных интересах своей семьи.

Об этих интересах подробно рассказывали на пресс-конференции депутат Деркач и бывший прокурор Константин Кулик. Они продемонстрировали журналистам коррупционную схему, позволявшую отмывать деньги газодобывающей фирмы «Бурисма», где был трудоустроен сын вице-президента США — Хантер Байден. Наличные деньги на сумму в десятки миллионов долларов выводились из Украины с помощью фиктивных контрактов, а затем поступали в Прибалтику, на счета дочерней фирмы украинского банка. А со счетов осуществлялись переводы на счета другой западной фирмы, которую связывают с отпрыском лидера американских демократов.

Но и это еще не все. Деркач и Кулик опубликовали свидетельства об угольных махинациях, которые организовали лица из окружения Порошенко — когда Украина с убытками закупала сверхдорогой и ненужный уголь в американском штате Пенсильвания, в то время как украинские заводы и электростанции в действительности работали на угле с неподконтрольных территорий Донбасса, завезенным по «роттердамской» схеме. Причем, к этой афере была причастна высокопоставленная украинская бизнесвумен, которую подозревают в даче взятки за закрытие уголовного дела на хозяина той самой «Бурисмы». Кость Бондаренко: Порошенко надеется, что Байден назначит его «любимой женой» после победы на выборах в США © РИА Новости, Нина Зотина

А в завершении на пресс-конференции рассказали про распил американских денег, выделенных по линии Госдепартамента команде украинского генерального прокурора. Судя по этим данным, украинские грантоеды погрязли в самой банальной и низкопробной коррупции, списывая средства на дорогие отели, фуршеты или переводя их на счета однодневных фиктивных фирм. А затем банально уничтожали компрометирующие их документы.

Конечно, все эти откровения увязаны с жесткой предвыборной борьбой, которая разворачивается сейчас в США. Андрей Деркач уже попал под американские санкции за обнародованные разговоры между Порошенко и Байденом — что, впрочем, только подтверждает их подлинность, заодно указывая на то, какое огромное влияние сохраняют в американском правительстве демократы.

Однако на этот компромат нужно смотреть шире — бесконечные махинации, на которых зарабатывали представители американских и украинских элит, рисуют нам подлинную картину постмайдановской Украины. И она отнюдь не похожа на слащавые пасторали.

Это государство нищеты, лжи и войны, которую вместе создали Петр и Джо. «Сивочолому гетьману» стоило бы просить у истории забвения — чтобы благодарный народ поскорее забыл его примелькавшееся лицо. Ведь если о Порошенко когда-нибудь запоют песню, она будет наполнена отборным матом.