Похоже, что шансы Александра Лукашенко нейтрализовать протест растут день ото дня. И помогает ему в этом Запад, который через Польшу и прибалтийские страны по сути дела взрастил белорусскую оппозицию, дав старт ее уличным акциям

В среду состоялся саммит ЕС, на котором, как ожидалось, могут быть введены масштабные санкции как против Лукашенко, так и против самой Белоруссии. Но ничего подобного не произошло. Прозвучали слова поддержки протестующих, ЕС заявил, что не признает итоги выборов, а санкции оказались персональными — они будут действовать только в отношении лиц, причастных к разгону протестующих и нарушениям прав человека. В случае продолжения забастовок экономика Белоруссии сорвётся в крутое пике © REUTERS, Stringer

Персональные санкции для белорусского президента и его окружения — это ничто. Ни он, ни его силовики выезжать в страны ЕС точно не планируют. Кроме того, Батьке вообще не привыкать к внешним ограничениям. Под ними его страна жила много лет. Экономические санкции могли бы быть весьма болезненными, но против них выступил ряд европейских стран. И даже Польша.

Белорусские оппозиционеры страшно недовольны итогами саммита, поскольку они рассчитывали на всестороннюю поддержку со стороны Европы, которая, собственно, ранее и прилагала все усилия для свержения режима белорусского правителя. Налицо абсолютное несовпадение стратегии Запада, использованной для поддержки украинского Майдана, и нынешней. Там имело место прямое вмешательство, самое непосредственное участие ЕС и США в раскачивании ситуации. Здесь же Европа проявляет странную осторожность.

Объясняется это довольно просто. Понимая, что белорусское общество даже близко не располагает тем русофобским багажом, которым обзавелись украинские активисты, европейцы наконец сообразили, что протест не созрел. У него попросту отсутствует необходимая идеологическая база, которая могла бы стать привлекательной для населения страны. Для большинства белорусов евроинтеграция не представляет никакого интереса, поскольку известно, что большая часть бюджета страны пополняется за счет экономических связей и торговли с Россией. А кроме того, несмотря на усилия внешних сил, да и самого Александра Григорьевича в Белоруссии не удалось сформировать негативный образ России.

Сам Лукашенко это отчетливо понимает. Недаром, рассказывая о политической программе оппозиции, он указал на те ее пункты, которые будут точно отвергнуты обществом, в том числе и многими из тех, кто сейчас выходит митинговать за уход президента в отставку. Имеются в виду шаги по разрыву белорусско-российских отношений, выходу из ОДКБ и Евразийского союза, полная остановка интеграционных процессов в рамках союзного государства и поворот в сторону сближения с ЕС и НАТО. Оппозиция тоже понимает, что все эти тезисы непопулярны, а потому неловко пытается откреститься от ею же разработанной программы реформ. Но это вряд ли получится сделать, поскольку Светлана Тихановская на своем сайте давала на нее прямые ссылки, предлагая подробно ознакомиться с подготовленным оппозиционными экспертами и политиками планом политических и экономических изменений. «Вешать будем сейчас». Почему «Реанимационный пакет» белорусской оппозиции оказался таким откровенным © REUTERS, Vasily Fedosenko

Кстати, в нем содержится и указание на необходимость повальной приватизации. И это тоже вряд ли вызовет восторг у граждан Белоруссии. Очень многие государственные предприятия вполне рентабельны. А белорусскую промышленность во многом удалось сохранить за счет во многом советской системы государственного управления. К чему приводит приватизация, белорусы могут видеть на примере соседней Украины, которая после развала СССР обладала самыми объемными в пересчете на душу населения промышленными активами.

Помимо прочего, в ЕС опасаются придать ускорение уже начавшемуся сближению Минска с Москвой в надежде, что Батька через некоторое время вновь вернется к своей привычке менять внешнеполитическую ориентацию с целью шантажа России. Конечно, если бы в Брюсселе думали, что Лукашенко все-таки можно отправить в политическое небытие, там приняли бы самые жесткие решения и оказали бы всемерную поддержку протестам. Но уже понятно, что события будут развиваться в направлении затухания уличных акций.

Не удалось раскачать всеобщую забастовку, в стачке участвует незначительное количество работников промышленных предприятия. У оппозиции отсутствуют яркие и привлекательные лидеры, нет структуры и силового блока. С анекдотическим координационным советом Лукашенко вступать в переговоры не собирается. Сейчас людей призывают приехать из разных городов в воскресенье в Минск на очередную акцию протеста. Это смена тактики. Раньше призывали митинговать на местах, сейчас же собирают «ударный кулак» в столице. Оппозиционные Telegram-каналы обещают, что будет сделано какое-то важное программное заявление, после чего все изменится. Мировая пресса: Белоруссия переживает самый драматичный в своей истории кризис © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Полагаю, что это будет последний рывок к власти, после которого станет очевидным, что Батька выиграл первый раунд борьбы со своими оппонентами. Власть он не отдаст, «пока вы меня не убьете», как заявил он работникам Минского завода колесных тягачей. И не только потому, что для него это политическая смерть и с большой долей вероятности тюрьма или же бегство из страны. По своему крестьянскому психотипу он человек, который не оставит собственное хозяйство, отдав его на разграбление тем, кого считает никчемными самозванцами. И мы совершенно точно увидим, что когда власть его укрепится, он начнет точечно мстить всем тем, кто хамил, бранился, оскорблял его. И наиболее активным оппозиционерам, отметившимся хамством в адрес Лукашенко, если они не желают испытать на себе мстительный характер Батьки, придется выбирать эмиграцию.