Жарким украинским летом накал политической борьбы обычно стихает – отпуска, дачи, природа и её щедрые дары, кажется, умиротворяют самые сильные страсти. Однако в этом году, похоже, традиционное время отпусков облегчения Украине не принесёт

Сразу по нескольким трекам и с нарастающей скоростью на жителей Украины накатываются события, траектории движения которых предсказуемо пересекутся осенью. Сойдутся воедино экономический кризис, вторая волна пандемии, продолжающаяся война, годовщина полновластного (после создания монобольшинства) правления Зеленского, тяжелейшие выборы в американской метрополии и весьма показательные выборы местные, на которых — вполне вероятно — правящей партии «Слуга народа» будет нанесено чувствительное поражение. Местные выборы в Украине: от смены «лысой резины» до войны радикалов между собой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), позитивных оценок деятельности Зеленского — впервые после его избрания — стало меньше, чем отрицательных.

«Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%); 45% — не одобряют (в мае — 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов», — сообщает КМИС.

Одновременно деятельность правительства Украины не одобряют 59% украинцев, парламента — 62%. Доля украинцев, не поддерживающих сотрудничество Киева с МВФ (влекущее повышение тарифов, распродажу земли и т.д.), с конца мая увеличилась с 46% до 61%. При такой динамике процессов к привычному осеннему времени майданов народ будет достаточно взвинчен для участия в массовых уличных мероприятиях.

А поскольку такие акции на голом энтузиазме не проводятся, то предварительную работу отследить тоже возможно. Тем более, что её никто особо и не скрывает: вчерашний правитель Пётр Порошенко планомерно подгребает под себя всевозможных национал-патриотов, ведёт активнейшее информационное наступление на действующую власть, а параллельно — закулисные переговоры с потенциальными майданными союзниками.

В частности, сообщается, что идут консультации с лидером ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком о его вхождении в коалицию «победителей Майдана», которые как бы хотят «не допустить реванша Кремля». ВО «Свобода» — это неформальный силовой ресурс, в дополнение к имеющимся у Порошенко бандам типа группировки С14. А в том, что при наступлении «активной фазы» окружающие господина Зеленского "соросята" разбегутся или перебегут к «истинным патриотам», нет сомнения ни у кого.

«Команда Зе» мечется в панике, стараясь одновременно умилостивить националистов новыми уступками и ужесточить контроль над условными партиями русскоязычной Украины. Особенно достаётся в последнее время активистам «Партии Шария», против которых с ведома и одобрения властей так называемым «Национальным корпусом» (сиречь, Аваковым) развязан самый настоящий террор: произошли жесточайшие нападения на оппозиционеров в Харькове, Житомире, Виннице, других городах. На деньги Порошенко и Байдена. Украине готовят новый Майдан? © REUTERS, Gleb Garanich

Бахвалящиеся безнаказанностью радикалы настаивают, что их оппоненты вообще «должны сдохнуть».

«Партия Шария и "Оппоплатформа" — это враги. Их нужно побеждать и запрещать. Это не вопрос дискуссий — это требование украинской нации. Их нужно запретить, а бороться мы с ними будем на фронте. Они должны сдохнуть», — заявляли организаторы акции праворадикалов

«Требование нации — запрет пророссийских организаций», которая прошла 2 июля в Киеве под зданием СБУ. За «нацию», естественно, неонацисты выдают сами себя, а за «агентов Кремля» — всех, кто в этом сомневается.

Сближение Банковой с аваковским Нацкорпусом — очевидный «фол последней надежды» в условиях вакуума власти. Дело дошло до того, что штурмовики Нацкорпуса непосредственно стали на охрану господина Зеленского в Херсоне, преградив дорогу протестующим против насилия в отношении оппозиции. Офис президента ищет опору в неонацистских штурмовиках, автоматически превращаясь в антиподов самих себя годичной давности, постепенно лишаясь остатков электоральных симпатий.

Для более эффективного контроля над предвыборным информационным пространством Зеленский пытается усилить цензурные возможности Национального совета по телерадиовещанию. Например, предполагается, что без решения суда (то есть на своё личное усмотрение) регулятор сможет ограничивать доступ к любой неугодной информации, вводится система наказаний для СМИ, а заодно запрет на упоминание социалистической эпохи и её деятелей в позитивном ключе (видимо, чтобы избежать нелестных сравнений с днём нынешним). Зато, согласно новомодным веяниям, разрешена пропаганда «гендерной идентичности».

Видимо, на Банковой действительно думают, что животная русофобия, ненависть к инакомыслящим и продолжение самоубийственной политики Евромайдана могут спасти президентство Зеленского. При этом в окружении президента сепаратные переговоры с теми, кто раскачивает действующую власть, идут полным ходом. Обычно накануне «большого шухера» негласные договорённости находятся в той стадии, когда каждый спасает свою шкуру — а в том, что шухер надвигается, мало кто сомневается.

Так, известный украинский политолог Олег Соскин предрекает события грядущей осени: «Крах будет по-любому на ноябрь. <…> Третий финансовый квартал будет очень тяжёлым, он обвалит фактически мировые рынки до самого "не могу". И в зиму, в новый год народ будет входить фактически без трусов и маек. Вот тогда для Украины, страны-лузера с энтропийной воронкой, и настанут весёлые времена».

Ему вторит украинский экономист Андрей Новак: «Украинская экономическая картина — это падающий график, и это касается всех сфер, начиная от промышленности, и, как ни странно, даже аграрный сектор официально падает. Хотя мы фиксируем в последние годы рекорды урожая и рекорды экспорта, но при этом официальная статистика фиксирует небольшое, но всё же падение… Все остальные отрасли, кроме IT-сектора и фармацевтики, у нас, к сожалению, падают». Дна экономического падения пока не видно: западные СМИ о будущем и настоящем © CC0, Pixabay

Известный политолог Михаил Погребинский тоже считает, что осенью начнутся судьбоносные процессы.

«Если люди к осени увидят, что их материальное положение или их социальные гарантии стремительно ухудшаются, то мы увидим выражение этого недовольства в самых разных формах. Те люди, которые сегодня или делают вид, или претворяются лояльными к действующей власти, они перестанут это делать, — говорит Погребинский. — Я имею в виду, например, большую часть его собственной фракции, которые будут искать себя в будущей политической жизни уже без Зеленского. И это мы, вполне вероятно, увидим уже осенью».

Интересно, насколько вдумчиво Владимир Зеленский смотрел классический фильм «Крестный отец». Особенно ту сцену, где только что принявшему бразды правления семейным кланом Майклу Корлеоне вроде бы очень близкий ему человек предлагает замириться со злейшими врагами; именно этот соратник оказывается предателем. Кто после парламентских выборов надоумил Зеленского идти на поводу у националистического меньшинства и "соросят", тот ведёт его (и в конце концов приведёт) на заклание.

Драматичную борьбу Владимира Александровича за спасение собственной политической шкуры можно наблюдать как захватывающий сериал — если бы в украинской массовке не гибли настоящие, живые люди. И вот их действительно жалко.