Патриоты и радикалы, скрежеща зубами, изрыгают проклятия. Власть, отводя глаза, отмалчивается, чтобы не обидеть Запад и доморощенных сторонников ревизии истории. А в Киеве на 9 мая приятный сюрприз от добрых людей - яркая книга: антология украинской поэзии о войне

День Победы с тех самых пор, как он появился в календарях и святцах нашего народа, наших народов, мира, всегда был особенным праздником. Во всех смыслах, во всех отношениях, во всех возможных контекстах. Победа страны в невероятно страшной войне, какой была Великая Отечественная, Вторая мировая, замечательна и славна сама по себе. Победа в столкновении с темной силой, погрузившей нашу землю и наших предков в беду, горе, страдания, каких не знала история, славна и замечательна вдвойне.

В этот день, в отличие от других праздников, не было принято дарить подарки. Смысл праздника, сосредоточенный на памяти о подвиге, о героях и жертвах, ритуалы, за ним постепенно закрепившиеся, такого элемента, как подарки, не предполагали. Так повелось с первых лет, когда 9 мая стало праздником, государственным и народным. Так велось и в последующие годы. Со временем, правда, традиция дополнилась, обогатившись вручением подарков ветеранам войны и Победы. Но это воспринималось как своего рода исключение. Они — ветераны, они — герои, им подарки положены.

В современной Украине День Победы уже не первый год отмечается в атмосфере, далекой от той, к которой мы привыкли в прежние времена, и очень слабо напоминающей ту, что должна была бы иметь место, принимая во внимание, как минимум, два обстоятельства. Во-первых, то, что Украина — правопреемник Украинской Советской Социалистической Республики, получившей за вклад в Победу право стать одним из основателей ООН. Во-вторых, что украинцы это — один из народов-победителей, оплативший Победу ценой неимоверных, неисчислимых несчастий, бед, миллионами жизней и миллиардными потерями в материальной сфере.

На переломе исторических эпох Победа оказалась одним из символов, извращение смысла и значимости, искоренение которого оказалось важным элементом в ломке традиционной украинской национальной идентичности с целью отторжения украинцев от русских, Украины от России. Важнейшим элементом. Национальная элита, получив право выбора и увлекшись погоней за эфемерной «европейскостью», предпочла пойти путем отказа от собственных духовных, морально-этических основа ради того, что им было предложено «по импорту». Завет Тараса Шевченко: «Чужому научайтесь І свого не цурайтесь…», — не был взят во внимание. «Чужое» не только отодвинуло «свое» на второй план, но и стало подменять его.

В год 75-летия Победы у значительной части украинцев, воспрянувших духом после прихода на президентский пост Владимира Зеленского, была надежда на то, что День Победы в Украине удастся, наконец, очистить от той грязи, ненависти, несправедливости, какими оброс праздник при Петре Порошенко. Увы, надежда не оправдалась. Градус отрицания и очернения от Победы и ее значения, правда, в официальных кругах заметно снизился. Однако, правда о 9 мая на государственном уровне опять не прозвучала. День Победы на Украине: Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве © Офис президента Украины

Президент, пусть в несколько смягченной форме, но продолжил линию предшественника. Премьер заявил, что для него 9 мая — никакой не праздник. Министр иностранных дел вообще опустился до того, что подписал какую-то мерзкую статейку о войне совместно с такими же, как он сам, «орлами» дипломатического фронта из стран Балтии. На общем фоне выгодно отличался от остальных глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, перед началом внеочередной сессии парламента 7 мая предложивший минутой молчания почтить память героев и жертв Войны. Радуемся малому! Корнилов объяснил, почему для бандеровцев 9 Мая — траурный день © РИА Новости, Владимир Трефилов

И тут вдруг в самый канун праздника, остающегося таковым для миллионов украинцев, — подарок! В советские времена бытовало изречение: лучший подарок — книга. И мы в этом году на День Победы получили именно такой — очень хорошую, замечательную книгу. Киевский «Издательский дом Дмитрия Бураго» издал антологию украинской поэзии о войне: «Славен будет в народах священный твой бой. Великая Отечественная война в поэзии Украины».

Составителями выступили Дмитрий Бураго, Наталья Костенко, Инна и Ирина Ковальчук. Вступительное слово — «Поклонимся за тот великий бой» — написал академик Петр Толочко, великий ученый с душой большого поэта. Свое обращение к читателям он начал такими словами: «Мне очень хочется, чтобы этот сборник стихов о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. прочитало нынешнее молодое поколение украинцев. Это крайне важно. Это просто необходимо». И закончил его, повторив ту же ключевую мысль: «Еще раз прошу молодое поколение прочитать эту поэтическую летопись Великой Отечественной войны. Она убережет вас от той неправды, которую распространяют о трагических и великих годах нынешние лжеучителя».

В книге собраны стихи о войне украинских поэтов на украинском и русском языках. Представлено три литературных поколения: поколение участников войны, поколение их детей, а также третье поколение — внуков. Одно только перечисление авторов заняло бы несколько страниц. Было время — о войне писали, если не все, то подавляющее большинство украинских поэтов. Сегодня пишут гораздо меньше, но пишут же, и это очень важно. С точки зрения собственно поэтической стихи, собранные в антологии, очень разные. По тематике, мотивам, стилистике. Объединяет же их Правда, одна для всех тех, кто прошел войну, одна на всех, кому выпало хранить, передавая из поколения в поколение, память о ней. «Почему ж и сегодня бегу с войны?», — спрашивает лирический герой в стихотворении «Сыновье. Диптих» Бориса Олейника, предлагая искать ответ именно в содержательном поле, связанном с памятью.

Острое противостояние в сфере исторической памяти в целом, в теме памяти о Великой Отечественной войне и Победе в частности, уже не первый год терзающее Украину и украинское общественное сознание, продолжается. Отказ от Победы, от памяти о ней, от огромного пласта традиции, с ней связанной, это — угроза национальной идентичности и, в конце концов, национальной безопасности. Антология украинской поэзии о Великой Отечественной войне, кроме ее собственно литературной ценности и значимости, поможет многим из нас от этой угрозы защититься себя и детей.