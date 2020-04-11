Украинская политика изменится в результате пандемии, как и все остальное вокруг нас

Голосование за снятие моратория на продажу земли засвидетельствовало образование новой парламентской коалиции — в составе большей части членов «Слуги народа», фракции Петра Порошенко и либерально-националистической партии «Голос». Эти силы заключили между собой политический союз, за которым выразительно маячит тень международных финансовых организаций, Евросоюза и США, заявив о готовности сплотить ряды для осуществления жизненно важных реформ.

Нам говорят, что это сделано во имя спасения от коронавирусной эпидемии, и Украина должна получить кредиты от МВФ — пожертвовав ради этого черноземами и передав под внешний контроль банковскую систему. Хотя даже обыватели понимают, что новая порция займов полностью уйдет на погашение прежних долгов. А для того, чтобы прервать эту порочную цепь, необходимо наконец прибегнуть к дефолту — чего панически опасаются западные друзья Украины. Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

Еще год назад это показалось бы многим невероятным. Кандидат Владимир Зеленский представлялся украинцам политическим антиподом Петра Порошенко, а сетевое войско порохоботов открыто именовало «президента Голобородько» агентом Кремля, обещая вести против него непримиримый джихад.

В свою очередь, сторонники «Слуги народа» ждали от него обещанных посадок бывшего президента и высокопоставленных политиков из его ближайшего окружения, а также уголовных приговоров для обнаглевшей тусовки правых погромщиков. Они наивно надеялись на изменение политического курса страны — ведь кандидат Зе обещал принести в Украину мир, разорвать кабальные соглашения с МВФ, пересмотреть дискриминационный закон о языке, отказаться от националистической риторики в пользу внутреннего национального диалога и восстановить нормальные отношения с восточным соседом.

Спустя год круг замкнулся — Зеленский является теперь открытым политическим союзником Порошенко, которому де-факто дарована индульгенция за все прошлые прегрешения. Мирный процесс на Донбассе полностью свернут, национализм продолжает оставаться базовой идеологией украинского государства, а власть подтвердила намерение сохранять в целости нормы языкового и антикоммунистического закона. Ультраправые убийцы по-прежнему находятся на свободе, а прокуроры демонстративно открывают дела против тех, кто якобы преследовал их еще во время Евромайдана.

Больше того — в рамках новых договоренностей Порошенко заставил Зеленского переписать новую редакцию государственного бюджета, обеспечивая финансирование националистического книгоиздательства и кино, которые до сих пор находятся под контролем его сторонников. Причем это было сделано за счет секвестра наиболее важных сейчас расходов на борьбу против коронавируса. И в Офисе президента молчаливо приняли эти условия — прекрасно понимая, что это болезненно ударит по рейтингу несостоявшегося Голобородько. Ведь уровень поддержки Зеленского и без того упал за последний месяц более чем на треть. Порошенко перестал быть рядовым депутатом Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чтобы понять причины этой весенней любви рептилий, важно иметь в виду: коалиция «Слуги народа», Порошенко и «Голоса» — это не просто ситуативный междусобойчик, созданный в момент случайного совпадения интересов. Это консолидация политического класса перед лицом беспрецедентного кризиса, угрожающего его благосостоянию и господству. Напуганные украинские элиты договорились преодолевать этот кризис за счет народа и демонстративно присягнули на верность иностранным сюзеренам — подчеркивая, что они уповают исключительно на поддержку извне и готовы выполнить ради этого любые условия. Даже если требования коллективного МВФ недвусмысленно ставят под вопрос реальный суверенитет Украины.

Мнение избирателей — тех самых 73%, которые голосовали год назад за обманувшего их президента — никого не интересует. В Украине вообще не принято выполнять предвыборные обещания — это по умолчанию считается среди элит актом недопустимого популизма. Политик в принципе не должен обращать внимания на интересы электората, не должен стремиться к тому, чтобы жизнь людей стала хотя бы немного лучше. Его обязанность состоит в том, чтобы отстаивать ценности Свободного Мира — цивилизационные, евроатлантические, рыночные — защищая интересы корпораций, олигархов, международных фондов и их грантовой клиентелы. Оставляя для всех остальных советы потуже затянуть пояса — во имя великого будущего страны.

Но главное, у Зеленского уверены в способности купировать любое народное недовольство. Организовать протест против власти некому — ведь никакое ОПЗЖ никогда не выведет на улицы народные массы. А если они выйдут туда сами, эту проблему эффективно решит Арсен Аваков, задействовав для этого Нацгвардию, «Национальный корпус» и ультраправые группировки, которые уже официально привлечены в Киеве для контроля над соблюдением карантина.

Пандемия COVID-19 открывает для Зеленского окно возможностей, предоставляя новые рычаги контроля за ситуацией в Украине — ведь в условиях жестокого карантина он может позволить себе пойти на самые непопулярные меры, не опасаясь, что они будут стоить ему президентского кресла. Для этого ему достаточно выполнять условия иностранных кредиторов, поддерживать нормальные отношения с "партией войны" — и ее неформальным лидером Петром Порошенко — а также не давать в обиду агрессивное националистическое меньшинство, заигрывая с его лидерами, вроде убийцы Сергея Стерненко.

Таким образом, коронавирусный кризис может стать для Зеленского тем, чем была для его предшественника война. На него спишут все беды и проблемы страны, одновременно легитимизируя на фоне пандемии любые действия власти. А украинские элиты быстро научатся извлекать из этой трагедии прибыль, обогащаясь за счет пандемии, как они обогащаются за счет войны на Донбассе. Которая, впрочем, тоже не прекратится — потому что союз между Зеленским и Порошенко является главной запорукой отказа от мирных переговоров, бесперспективных при данной конфигурации правящей коалиции.

Таким будет старо-новый формат украинской политики, оперативно сложившийся в коронавирусную эпоху. А выводы из этой ситуации таковы — пока в стране не снесут сформировавшиеся в 2014 году элиты, в ней не изменится ничего. Всякий «слуга народа» с неизбежностью превратится после прихода к власти в нового Петра Порошенко — как карета, которая стала тыквой в известной нам с детства сказке. А все обещания избирателям будут забыты им после первого же окрика МВФ.

Оставьте ваши иллюзии и надежды.