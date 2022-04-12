Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве, считая, что в последние годы он имеет слишком тесные связи с Россией. Об этом 12 апреля сообщил таблоид BILD, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах

Издание отмечает, что Штайнмайер находится в Польше и планировал официальный визит на Украину в среду, 13 апреля. Однако украинский лидер «не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве», в то время, как «другие политики из ЕС могут прибыть». Парламент Кении отказался слушать украинского посла © скриншот видео "Телеканал Дом"

«Он был большим приверженцем спорного газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечаются якобы его тесные связи непосредственно с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

На прошедшей неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев. Он заявил об усилении санкций против России и увеличении поддержки Украины. Кроме того, он обвинил Россию в нападении на мирных жителей в Буче и Ирпене. Бучу 8 апреля также посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Киев планируют визиты еще ряд первых официальных лиц.