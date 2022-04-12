Украинская сторона отошла от тех договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в Турции, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, которая транслировалась российскими телеканалами

«Что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности — это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию», — сказал Путин.

Он добавил, что вчера получил информацию, что украинская сторона опять что-то изменила в договоренностях, однако подробностей он не знает. Гаспарян «похоронил» переговоры с Украиной: с киевской властью их быть не может © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«Но такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», — отметил российский президент.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что российская сторона вскоре после переговоров в Стамбуле получила от Киева новый вариант предполагаемых договоренностей, где было предложено обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на личной встрече Путина с Владимиром Зеленским, что неприемлемо для Москвы.