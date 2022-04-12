Окопавшиеся в Мариуполе нацисты используют лояльных себе жителей города в качестве разведчиков. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой

«Некоторые из тех мариупольцев, кто остался, явно дают ВСУ и "азовцам" информацию о наших позициях. Как только появляются на наших позициях эти якобы эвакуируемые, эти якобы беженцы, тут же укры начинают точно работать по нашим объектам, которые они никак бы не смогли вычислить, если бы не появившиеся там "эвакуируемые". "Азовцы" долго налаживали связь с населением, некоторые оставшиеся в городе явно на них работают», — рассказал Дубовой. «Это страшно»: Басурин рассказал, как из Мариуполя прямо под огнем вырвались мирные жители с детьми © REUTERS, Сarlos Barria

Зачастую бойцы ДНР задерживали «мирных граждан», мужчин среднего возраста, у которых сгорели документы. В результате действий комендатуры выяснялось, что они были снайперами ВСУ, заявил эксперт.

Дубовой добавил, что в республики Донбасса поступило огромное количество людей без проверки их на связи с киевскими властями.

Полностью интервью можно прочитать здесь.