«Я не вправе сравнивать боеспособность, это неконструктивный подход. А если говорить об армии ДНР, то — да, самые боеспособные части, и это понятно — мы, те, которые в 2014 году воевали, а теперь вернулись в строй, и те, которые служили все это время. Эти люди выносят на себе всю тяжесть войны в Донбассе», — сказал Дубовой.
С начала спецоперации на Украине войсковые части РФ и ЛДНР в равной степени принимают участие в боевых действиях. Дубовой отметил существенную поддержку, которую осуществляет артиллерия и авиация ВС РФ войскам республик Донбасса.
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