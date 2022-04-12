Бытовало мнение о том, что армии ДНР и ЛНР - «слабое звено» в спецоперации, а самое сильное - это российская армия. О том, так ли это на самом деле, рассказал донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой

«Я не вправе сравнивать боеспособность, это неконструктивный подход. А если говорить об армии ДНР, то — да, самые боеспособные части, и это понятно — мы, те, которые в 2014 году воевали, а теперь вернулись в строй, и те, которые служили все это время. Эти люди выносят на себе всю тяжесть войны в Донбассе», — сказал Дубовой. В ДНР рассказали, как будут «выкуривать» националистов из-под «Азовстали» © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

С начала спецоперации на Украине войсковые части РФ и ЛДНР в равной степени принимают участие в боевых действиях. Дубовой отметил существенную поддержку, которую осуществляет артиллерия и авиация ВС РФ войскам республик Донбасса.

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