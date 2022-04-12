Кения отказала Украине в организации выступления украинского посла Андрея Праведника перед местным парламентом. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные издания

«Зачем им например, понадобилось обратиться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент» — сказал один из чиновников Кении. Зеленский резко высказался о ЕС из-за газа и нефти из России © president.gov.ua

Как сообщает Sputnik, по данным других источников в кенийском внешнеполитическом ведомстве, страна выразила принципиальную позицию в рамках ООН. Кения хочет «положить конец» кризису, а не примкнуть к одной из сторон конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский практикует выступления онлайн перед парламентами разных стран. В основном он благодарит за поддержку Украины, требует усиления санкций против России и выражает недовольство, заявляя, что поддержка могла быть более внушительной.

Во вторник, 12 апреля, он обратился к Сейму Литвы и поблагодарил страну за то, что она одной из первых заявила о поддержке Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.