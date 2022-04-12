Взятие Мариуполя не может произойти быстро, как себе представляли политологи. О том, что на самом деле из себя представляет «завод-крепость» «Азовсталь», рассказал в интервью Украина.ру донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой

Комбинат «Азовсталь» является последним оплотом украинских нацистов в Мариуполе. По сведениям разведки ДНР, в строениях завода спрятались до 3,5 тысяч боевиков. Баширов рассказал, как Россия восстановит «Азовсталь» © azovstal.metinvestholding.com

«Что такое "Азовсталь"? Это сама по себе крепость, с различными подземными коммуникациями, с четко выстроенной логистикой перемещения, со строениями, каждое из которых является бастионом. Все это высокоточным оружием и ковровыми бомбардировками надо в ноль сметать для того, чтобы нормально туда можно было зайти. Каждое строение там — это суперкрепость», — сказал Дубовой.

Боевики «Азова» действуют по так называемой «сетевой структуре»: мобильные группы нацистов постоянно меняют свои позиции по заранее выстроенной системе логистики. При такой тактике воевать с ними придётся очень и очень долго, подчеркнул эксперт.

Ранее в Управлении Народной милиции ДНР заявили, что для взятия «Азовстали» готовятся штурмовые группы, вооружённые реактивными пехотными огнемётами.

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