«Сейчас, по сути, реализуется в несколько ином варианте проект Новороссия, который не был реализован в 2014 году. Это значит, что те жители Украины, которые считают себя русскими или исторически и культурно связанными с Россией и стремятся к интеграции с великим русским народом — наши братья, ждущие освобождения, с нашей помощью создадут своё государство с последующим, надеюсь, вхождением в Россию», — сказал Дубовой.
На Украине есть миллионы людей, которые ненавидят всё русское, которых, в отличие от лояльных России, необходимо вытеснить в переформатированную Украину и принудить к нейтралитету, подчеркнул собеседник издания.
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