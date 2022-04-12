Установка на то, что весь украинский народ является братским, в корне ошибочна. Только часть населения страны готова к воссоединению с Россией, и именно за этих людей нужно бороться, заявил участник военных действий, донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру

«Сейчас, по сути, реализуется в несколько ином варианте проект Новороссия, который не был реализован в 2014 году. Это значит, что те жители Украины, которые считают себя русскими или исторически и культурно связанными с Россией и стремятся к интеграции с великим русским народом — наши братья, ждущие освобождения, с нашей помощью создадут своё государство с последующим, надеюсь, вхождением в Россию», — сказал Дубовой. Губарев рассказал, что такое Новороссия на самом деле © из личного архива Павла Губарева

На Украине есть миллионы людей, которые ненавидят всё русское, которых, в отличие от лояльных России, необходимо вытеснить в переформатированную Украину и принудить к нейтралитету, подчеркнул собеседник издания.

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